Adana'da 61 Yaşındaki Durdu Kadem Kızıloluk Tacizci Tarafından Öldürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen dehşet verici olayda 61 yaşındaki Durdu Kadem Kızıloluk kadın cinayetine kurban gitti. 61 yaşında öldürülen kadının alacak verecek meselesi yüzünden değil kendisini saplantı haline getiren ve yaklaşık olarak 1 senedir rahatsız eden bir kişi tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Yaşanan korkunç olay hakkında edinilen detaylı bilgilere göre cinayet Feke ilçesine bağlı Kızılyer Mahallesi'nde yaşandı. Konu hakkında yapılan iddialara göre bir erkek bir kız iki çocuk annesi 61 yaşındaki Durdu Kadem Kızıloluk, 30 sene önce eşinden ayrılma kararı almıştı. Kadın cinayetine kurban giden Kızıloluk eşinden ayrılması ardından bir kamu kurumunda işe girmiş ve iki çocuğunu okumuştu. Çocuklarını memur yaptıktan sonra emekli olan Kızıloluk 1 senedir bir tacizci tarafından rahatsız ediliyordu.

Çocuklarını memur yaptıktan sonra emekli olan 61 yaşındaki kadın yaz aylarını, köyü olan Kızılyer’e yaptırmış olduğu evde geçirmeye başladı ve bu bölgede tatil yaptı. Hakkında ortaya atılan iddialara göre 2011 senesinde kız kaçırma meselesi yüzünden cezaevinden çıkan 51 yaşındaki Aydın Mehmet A. isimli şahıs 61 yaşındaki emekli olan kadını sıklıkla rahatsız etmeye başladı. Kızıloluk ise sıklıkla rahatsız edildiği şahsı şikayet etti fakat Aydın Mehmet A. isimli şahıs yaşlı kadına rahatsız etmeyi sürdürdü.

Yaşanan korkunç olay ise dün akşamüzeri meydana geldi ve komşular Kızıloluk'un evinden tüfek sesi duyduğunu ifade etti. Yaşanan olay üzerine jandarmaya haber verildiği bilgisine ulaşıldı ve olay yerine gelen Jandarma ekipleri ile 112 sağlık ekipleri 61 yaşındaki kadının evinin bahçesinde kanlar içerisinde yattığını ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun yanı sıra ve jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada cinayeti, maktülü 1 senedir rahatsız etmekte olan Aydın Mehmet A'nın işlendiği saptandı ve ekipler zanlıyı bulmak için geniş çapta bir çalışma başlattı.