İbrahim Selim Kaç Yaşında, İbrahim Selim Evli Mi?

Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim'in Selin Şekerci ile aşk yaşadığı ortaya çıkması sonrasında konu hakkında detaylar merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu Selin Şekerci, Nisan ayında İbrahim Selim'in sunduğu programa katılmış ve ardından ikili hakkında aşk dedikoduları ortaya çıkmıştı. Şekerci bir alışveriş merkezinde bulunduğu sırada ise çıkan haberlerin doğru olduğunu belirtmiş ve bu yanıtı ile hayranlarını mutlu etmişti. Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim ise birbirinden eğlenceli yayınları ile popülerlik elde etmiş ve Selin Şekerci ile birliktelik yaşanmasının doğrulanması ardından merak konusu olmuştu. İşte Nisan ayında programına konuk olarak katılan Selin Şekerci ile beraberlik yaşayan sunucu İbrahim Selim hakkında detaylı bilgiler özel hayatı ile ilgili merak edilenler…

5 Ekim 1979 senesinde Ankara'da dünyaya gelen ünlü sunucu İbrahim Selim tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu da yapmaktadır. Aslen Artvin Arhavili olduğu öğrenilen Selim, 3 sene biyoloji okumuş ve daha sonra konservatuara geçiş yapmıştır. Lisans eğitimini Hacettepe Devlet Konservatuarında tamamlayan İbrahim Selim daha sonra oyunculuk kariyerine başlamıştır.

Hacettepe Devlet Konservatuvarından mezun olduktan sonra Ankara'da TRT 1 kanalında yayınlanan günlük diziler ile oyunculuk kariyerine başlayan İbrahim Selim daha sonra İstanbul'a gelerek tiyatro oyunculuğu da yapmıştır. 3 yıl biyoloji okuduktan sonra bölümünü değiştiren ve konservatuara geçen sonucu oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olmuştur. Ekranlara ise ilk olarak 2005 senesinde “Ne Seninle Ne Sensiz” isimli dizide Mustafa karakterine hayat vererek gelen Selim dizide sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

İbrahim Selim ile Şebnem Gürçay Evli Mi?

Ünlü Sunucunun Selin Şekerci ile beraberlik yaşaması ardından Özgür Ansiklopedi Vikipedi'ye göre Selim'in Şebnem Gürçay ile evli olarak gözükmesi şaşkınlık yaratan bir konu oldu ve detaylar araştırıldı. Edinilen son bilgilere göre ikilinin evli olmadığı fakat uzun yıllar boyunca birliktelik yaşadığı bilgisine ulaşıldı.