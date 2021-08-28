Ada Masalı’na Bir Oyuncu Veda Etti!

Star TV ekranlarında yaz dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Ada Masalı, senaryosu ile olduğu kadar oyuncuların sergilediği performans ile de beğeni topluyor. Projenin başrol oyuncuları olan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın mükemmel uyumu izleyici kitlesinden takdir toplarken proje de belirli bir hayran kitlesine sahip. Diğer taraftan, son haftalarda yaz dizisinin reytinglerinde dalgalanma yaşadığı öğrenilmiş ve bu bilgi dizinin hayranlarını üzüntüye boğmuştu.

Oyuncuları ve hikayesi ile izleyici kitlesinin dikkatini çeken ve başarı yakalayan Ada Masalı dizisi hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı ve bir oyuncunun projeye veda ettiği öğrenildi. Açıklanan son bilgilere göre diziye veda eden bir oyuncunun bulunması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Dizinin hayran kitlesi arasında da üzüntüye yol açan bu gelişme hakkında detaylar merak konusu oldu.

Dizide Hakan isimli karaktere hayat veren Cem Anıl kenar isimli başarılı oyuncunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile diziye veda ettiği öğrenildi. Ada Masalı’ndan ayrılık vaktinin geldiğini duyuran ünlü oyuncu Cem Anıl Kenar, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yazısı paylaştı. Senaryo gereği diziye veda etmek durumunda kaldığını açıklayan ünlü isim, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesinin reyting durumunun ne olacağı ve dizinin kış sezonunda da ekranları verilip verilmeyeceği hakkında tartışmalar sürüyor. Yaz sezonunun sona ermesi yaklaşırken yeni sezonda dizinin yayım hayatına devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Reyting oranları da çok iç açıcı görünmezken dizinin akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

Pek çok izleyici Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın başrolünde yer aldığı Ada Masalı isimli diziyi beğendi ve sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulundu. Ancak dizi son haftalarda reytinglerde görülen dalgalanmalar sebebi ile sıkıntılı bir dönem geçiriyor.