Acil nakit ihtiyacı duyan bireyler için Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) yepyeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, TEB "Hoş Geldin Kredisi" adını verdiği düşük faiz oranı ile dikkat çekiyor. TEB'in bu kampanyasıyla 30.000 TL ile 50.000 TL arasında nakit desteği sağlanıyor.

TEB'ten 3 Ay Ödeme Erteleme Seçenekli Kredi

TEB'in bu yeni kampanyası, düşük faiz oranının yanı sıra 3 ay ödeme erteleme seçeneği ile de fark yaratıyor. TEB, Hoş Geldin Kredisi kampanyasında 1,99 faiz oranı sunuyor. Düşük faizli bir kredi kullanmak isteyen bireylerin bu fırsatı değerlendirmeleri önerilir. TEB'in bu düşük faizli kredi kampanyası, müşterilere 36 ay vade seçeneği sunuyor ve ayrıca ilk 3 ay ödeme erteleme seçeneği ile mali yüklerinizi rahatlatıyor.

Kredi Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Ekonomi Bankası'nın bu yeni kredi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin belli başlı şartları karşılaması gerekiyor. Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak ve kredi notunun kredi kullanmaya uygun olması bulunuyor. Kampanyanın daha detaylı şartlarına Türkiye Ekonomi Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

TEB Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TEB'in Hoş Geldin Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin çeşitli başvuru yöntemleri mevcut. 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi fırsatından yararlanmak isteyen bireyler, banka şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden başvuru yapabilirler. Ayrıca, TEB'in müşteri hizmetleri numarası olan 0850 200 0 666 numarasını arayarak da başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

TEB'in Hoş Geldin Kredisi, yalnızca yeni müşteriler için geçerli olduğunu belirtmek önemlidir. Eğer bankada hesabınız yoksa, yeni bir hesap açtırarak bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Başvuru süreci, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecektir. Bu fırsatı kaçırmamak için başvurularınızı en kısa sürede gerçekleştirmenizi öneririz.