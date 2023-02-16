Acil para ihtiyacına hemen çözüm olacak: Banka duyurdu ve nakit isteyenlere 50.000 TL ödemektedir

Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara, Denizbank tarafından yeni bir duyuru paylaşıldı. Denizbank, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranlarıyla birlikte sizlere kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde uygun faizlerle ödemelerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli 50000 TL ödeme gelir belgesiz olarak verilecek.

Denizbank kredi kampanyası dahilinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin 20 yaş üzerinde olması durumunda banka kredi notuna ve gelir durumda bakarak onay vermektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi değerlendirmesi, banka Genel Müdürlüğü tarafından otomatik olarak sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak yapılmaktadır.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak oldukça basit birkaç işlemden hemen cep telefonunuz üzerinden yapılıyor. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz halinde kredi başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde sonuç verilir ve ödemelerde, bankadan hemen yapılmaktadır.

Denizbank tarafından başlatılan ve acil para ihtiyacı olan vatandaşlara verilecek olan 50000 TL kredi ödemesi banka müşterisi olan vatandaşların hesaplarına hemen yatırılmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik yazdıktan sonra göndermiş olduğunuz bu mesaj haricinde acil ihtiyacınızın olması durumunda bankadan, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de onay alabilirsiniz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda, masrafsız ve gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.