Acil Para İhtiyacı Olanlara Sabah İtibariyle 10.000 TL 20.000 TL ve 30.000 TL Verilecek, Banka Şart Sunmuyor

Bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler kendi belirledikleri limitlere göre, kampanyalara katılarak, daha uygun ve hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabiliyor. Bankalar müşterilerini kendi bankalarına çekmek için sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Sizlerde bu bankalardan kredi başvurusu yaparak, hemen ihtiyacınızı giderebilirsiniz. 10000 TL 20000 TL ve 30000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası, sürekli olarak güncellenen kampanyalar ile birlikte karşımıza çıkmaktadır. Kredi onayı alabilmek ve bankadan düşük faiz oranlı kredi kullanmak istiyorsak, kredi notumuzun yüksek olması şartını unutmayalım. Sizlerde banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, vereceğimiz bankalar üzerinden istediğiniz limitte kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Akbank 10.000 TL Kredi Başvurusu

10.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en kolay onay alacakları bankaların başında Akbank gelmektedir. Akbank, hem SMS ile hemde internet bankacılığını kullandırarak sizlere ihtiyaç kredisi vermektedir. Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, KREDİ TC kimlik yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa, şubelere gitmeden veya mesaj atmadan internet bankacılığı üzerinden veya Akbank Direkt Mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Onaylı olan tutarlı kredilerimizi 36 ay vadeye kadar kullanabiliyorsunuz, kredi notunuza göre de banka faiz oranı uygulayacaktır.

Denizbank 20.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden 20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka SMS kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Oturduğunuz yerden cep telefonunuz üzerinden atacağınız bir mesaj ile birlikte bankaya hemen kredi başvurunuzu yapabilir, 5 dakika içerisinde de ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak kişiler kredi onayı almaları ile birlikte en yakın banka şubesinden 20000 TL'ye kadar kredilerini 36 ay vadeli olarak kullanabilir. Banka ayrıca internet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanan müşterilerine de kredi imkanı tanımaktadır. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparsanız, ihtiyaç kredisi olarak onay almanız ile birlikte düşük faiz oranları ile işlem yapılacaktır.

QNB Finansbank 30.000 TL Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden 30000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecektir. Özellikle yüksek limitli olarak SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, QNB Finansbank, üzerinden bu kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya kendi TC kimlik numaranızı yazmanız gerekiyor.

Gönderim numarası'na da 5030 numarasını yazarak mesajı gönder butonuna basınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen sonucu verecek ve bu onaylı olan tutarlı krediyi de en yakın Finansbank şubesinden kullanabileceksiniz. Banka hesabı olan müşteriler için ise internet bankacılığı üzerinden onaylı tutarlar, hemen hesaplarına yatar.