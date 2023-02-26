Acil para ihtiyacı olanlara PTT'den 40.000 TL Ödeme Haberi geldi: Banka hemen başvuru almaya başladı!

PTT, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere yeni bir haber ile gündeme geldi. Bu kampanyaya göre ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen kişiler 40.000 TL’lik limite varana kadar, istedikleri zaman kredilerini kullanabilecek. PTT’nin sunduğu ihtiyaç kredisi, 36 aya varan vade seçeneği ve ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak tercih edilebilecek. Kredi başvurusu için SMS atarak veya internet sitesi üzerinden kullanıcı girişi yaparak Aktifbank ile kullanabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi için başvurusu yapmak istiyorsanız ve kredi notunuz düşük ise dert etmenize gerek kalmayacak. Çünkü bu kampanya ile kredi notu düşük olanlar bile hemen krediye başvurabilir ve başvuru onayı alabilir. İhtiyaçlarınız için bu krediyi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. PTT’ye ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan kişiler, başvuru sonucunda 40 bin TL'ye kadar üstelik hemen onalı olarak kredi kullanabilecek. Başvuru için ise SMS gönderebilir veya PTT şubelerine başvuru yapılabilecek.

PTT İhtiyaç Kredisine SMS ile Nasıl Başvuru Yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen kişiler SMS ile 40 bin TL'ye varana kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler. Başvuru yapmak istiyorsanız telefonunuzun mesaj ekranına Kredi yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numaranızı yazıp 3050 numarasına kısa mesaj olarak gönderin. 40 bin TL'ye kadar verilmesi düşünülen bu ihtiyaç kredisi, kredi notu düşük olan kimseler için hemen kredi onaylı olarak düşünülmektedir. Kredi başvurunuz onaylanınca da tutar hesabınıza yatırılacaktır.

PTT üzerinden SMS ile kredisi başvurusu yapan ve kredi onayı alan kişiler ev ya da iş adreslerinde diledikleri gibi kredi kullanabilecek. PTT üzerinden de dilerseniz resmi internet sitesine girebilir ve buradan da kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Emekli maaşlarını PTT üzerinden alan emekliler ise emekli maaşları üzerinden 80 bin TL'ye varan tutarda ihtiyaç kredisi kullanabilir ve 36 ay vadeli ve ilk 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilecekler.