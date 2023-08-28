Her bankanın istisnasız dikkat ettiği tek nokta kredi notu ve düzenli gelir akışıdır. Geçmiş dönemde farklı bankalarla birlikte çalışmış olan kişilerin ödeme alışkanlığı ve finansal geçmişi kredi notu ile puanlanıyor. Bu puanlama doğrultusunda yeniden başvuruda bulunacak olan banka müşterisi olumlu olarak değerlendiriliyor.

Kredi notu düşük olan kişinin bankalar aracılığı ile nakit ihtiyacını giderebilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Kredi başvurusunda olumlu yanıt alma olasılığını arttıran o faktörler yıllardır deneniyor ve olumlu sonuç sağlanıyor. Sms ile kredi başvurusuna olumlu yanıt almak isteyenler o kritik detaylara dikkat ediyor.

KOLAY VE HIZLI KREDİ NASIL ALINIR?

Kredi notunun yüksek olabilmesi için ödemelerin zamanında yapılması gerekiyor. Borçlarını düzenli olarak ödeyenler ve kredi kartı borcunu yatıranların kredi notu da günden güne yükseliyor.

Bankalardan talep edilmiş kredi kullanımının düzenli olarak takip edilmesi, kredi kartı limitinin aşılmaması ve çok sayıda kredi hesabının bulunmaması da kredi notunun yükselmesini sağlayan etkenler arasında kabul ediliyor.

DÜŞÜK KREDİ NOTUNA RAĞMEN GARANTİ SONUÇ VEREN YÖNTEMLER!

Düşük kredi notuna sahip olan kişilerin farklı bankalardan talep edecekleri kredi seçenekleri de sınırlanabiliyor. Örneğin; Teminatsız Krediler daha çok düşük kredi notuna sahip olan kişilere tavsiye ediliyor. Ancak tek bir dezavantajı bu kredilerin kullanım miktarı düşük olduğu kadar faiz oranları da yüksek oluyor.

Kredi notu düşük olduğu halde bankalardan kredi talep etmek isteyen kişiler Borç Transfer Kredisini kullanabiliyor. Mevcutta bulunan borçların tek bir ödeme kanalında birleştirilmesi olarak adlandırılan Borç Transfer Kredisi kredi notunu yükseltmeyi sağlayacak bir yöntem olarak görülebilir. Ödemeleri tek bir bankaya bağlayarak taksitlendirmek geri ödeme sürecini daha kolay ve pratik hale getiriyor.