Dar gelirli aileler, kredi kartı borcu dağ gibi birikenler, ay sonunu zor getirenler… İş Bankası'nın yeni müşteriye özel sunduğu faizsiz teklifin detayları belli oldu. İlk kez banka müşterisi olanlar şartsız kefilsiz bu tekliften faydalanacak.

Türkiye'nin popüler bankası İş Bankası acil nakit ihtiyacına hızlı ve kolay çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Nakit Avans sistemi ile aylık taksitlerle geri ödeme olanağı sunan İş Bankası faizsiz teklifi ile ekonomiyi destekliyor.

İŞ BANKASI 10 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile kampanyanın detayları belli oldu. 31 Ağustos tarihine kadar mobil uygulama üzerinden “müşteri olmak istiyorum” adımını kullananlar 10.000 TL'ye kadar Taksitli Nakit Avans başvurusunu yapabilecek. Konuyla ilgili paylaşılan detaylarda yer verilen kredi kartı başvurusu aşaması da dikkate alınacak.

İŞ BANKASI 10 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

10.000 TL Faizsiz ve Taksitli Nakit Avans kampanyasından yararlanmak isteyen her İş Bankalı İşCep uygulaması içerisinde yer alan “kredi kartı başvuru” alanına gelerek online başvuru işlemini tamamlamalıdır. Başvuru onayı alan ve kurye ile teslim edilen kredi kartı kullanıma açık hale getirildiği anda uygulama üzerinden Faizsiz ve Taksitli Nakit Avans başvurusu yapılabilir.

İŞ BANKASI 10 BİN TL FAİZSİZ NAKİT AVANS KAMPANYA DETAYLARI!

İş Bankası'nın Faizsiz Nakit Avans teklifi 300 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. İşCep uygulaması veya Maximum Mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kampanya dönemi boyunca Faizsiz Nakit Avans fırsatı değerlendirilebilir. Kampanya dönemi bittikten sonra bankanın faiz oranı üzerinden ücretlendirme talep edilir. Her İş Bankası müşterisi yalnızca bir kez bu kampanyadan faydalanabilir. İş Bankası bireysel kredi kartı veya ticaret kredi kartı sahipleri başvuruda bulunabilir.