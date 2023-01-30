En İyi Oyun Bilgisayarı Çeşitleri Atom Bilişim’de

Ekran kartı üreticileri olan NVIDIA ve AMD en iyisi için rekabet içerisinde kullanıcılarına her zaman yüksek performans daha kaliteli 4K görüntüde bile FPS değerinizi düşürmeyecek ekran kartları üretmekte. Erkan kartında markada önemlidir. Piyasada en iyi ekran kartı markası Asus ROG strix tir. Msı, zotac, inno3d, gibi markalarda sırası ile fiyat performans ürünleridir. Yüksek nesil işlemci ekran kartı seçeneği çok olduğundan dolayı en iyi oyun bilgisayarı sürekli değişiyor yerine sürekli yeni bir ekran kartı, işlemci ve ram modelli oyuncu bilgisayarları geliyor.

Yeni nesil ekran kartlarına örnek olarak (RTX) ve (RX XTX) serisi, ve bu serilerin en üst model ekran kartları ile oyunların grafiklerini 4K ayarlarda oynayıp FPS düşüşü olmadan en üst performansı almanızı sağlayan yazılımsal teknolojiler ile donatılmıştır.

Yazılımsal teknolojilere örnek olarak; Ekran kartı üreticisi olan NVIDIA ekran katılarında yazılımsal olarak DLSS desteğini kullanmıştır. AMD ekran kartlarında DLSS e benzer FSR yazılım sistemi kullanılmıştır. Bu destekler oyun içinde grafikleri yenileyip daha akıcı görüntü daha gerçekçi ışık yansımaları, gölgeler gibi iyileştirmeler yapar. Bunların yanında FPS değerini saniye başına kare sayısını da korur. Bu da kasma, kırılma, kesilme, donma vb. gibi sorunları ortandan kaldırır.

Oyun bilgisayarı almadan önce dikkat edilmesi gerekenlerden ilki ve en önemlisi oynamak istediğiniz oyunların sistem gereksinimlerini kontrol etmektir. Yeni çıkacak oyunların daha yüksek sistem gereksinimleri vardır bu sebepten dolayı 2. Dikkat edilmesi gereken konu istediğimiz oyuncu bilgisayarı yeni çıkacak oyunları oynatabilmesi için yeni nesil bileşenler ile donatılmış olup olmadığının incelenmesidir.

Oyun bilgisayarında oynadığınız oyun global online co-op oyun ise, genel olarak FPS değerine önem verilir. Yüksek FPS akıcı görüntü anlamına gelir. Tabi sadece bilgisayarımızın iyi olması yetmiyor. Topladığınız bilgisayarda kullandığınız monitöründe oyundan aldığınız FPS değerini size verebilmesi için yüksek Hz değerine sahip oyuncu monitörü olması gerek. Günümüz de çoğu kişi 144Hz, 165Hz ve 240Hz yenileme hızına sahip monitörler kullanıyor. İyi bir sistemde kullanılması gereken monitör yüksek Hz değerine sahip olmalıdır.

Yüksek nesil oyuncu bilgisayarları günümüzde her şeyin 2 katı fiyatına çıkması sebebi ile çok yüksek fiyatlara satılmaktadır. Genel olarak marka değerleri sebebiyle alacağımız performansın üstü fiyatlar ödemek zorunda kalıyoruz. Cebinizi yakmadan bütçenize uygun yüksek performans monitörler, yeni nesil ekran kartları ile oyuncu bilgisayarları Atom Bilişim’in sizler için hazırladığı oyuncu bilgisayarlarında en üst seviyeden orta seviyeye kadar RTX sistemleri özel fiyatlarla, cebinize uygun yeni nesil, yüksek performans oyuncu bilgisayarları şık tasarımlı kasaları ile sizleri bekliyor.