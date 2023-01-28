Acil nakit isteyenler burada mı? Akbank yaptığı açıklama sonrasında, ödemeleri ATM'den yapacağı açıkladı
Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler aynı gün içinde ödeme alacakları kampanya başladı.
Akbank, son zamanlarda yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecekleri işlemleri ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilecekleri kampanyayı kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyası başvurusunda bulunmak isteyen tüm bireysel müşteriler nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman başvurularını, Akbank üzerinden 7 24 gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırlandı.
Akbank 7 24 ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, isterlerse cep telefonları üzerinden SMS atarak, isterlerse de bankanın direkt uygulamasına giriş yaparak buradan başvuru yapabileceklerdir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve kredi başvurusu yapmak istiyorsanız sizlerde banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.
AKBANK KREDİ BAŞVURUSU
AKBank kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar artık nakit ihtiyacı olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak sonucu 5 dakikada öğrenebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar kendi cep telefonları numaraları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, Akbank, SMS Kredi Servisi numarası olan 44 25 numarasına mesaj göndermesi yeterlidir.
Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara verilecek olan bu krediler, hesaplara yatırılması için Akbank Direkt uygulamasını kullanmanız yeterlidir. Akbank Direkt uygulamasını kullanabilmeniz için bankanın müşterisi olmanız ve 444 25 25 numaralı Müşteri Hizmetleri numarası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgi alabilirsiniz. Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlere özel olarak hazırlanan bu ihtiyaç kredisi kampanyasından, alacak olan kişilerin belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir.