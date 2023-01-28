PTT şart sunmadan, Sadece kimliğiniz ile nakit ödemelere başladı! 18 yaş üzerinde olan herkes alacak!

18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde alabilecekleri yeni kredi ödemelerinde, sizlerde, PTT şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 18 yaş ve 65 yaş arasında olan vatandaşlar için başlatılan kredi kampanyasında banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine giderek işlem yapabilir ve kredi kullanabilirler.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin bireysel müşteriler bulmaları durumunda kredi ödemeleri aynı gün içinde verilecek ve ödemeler hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabilmektedir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerden yararlanacak olan tüm vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri kolay bir şekilde yapılmaktadır.

Ptt kredi kampanyasına başvuru KOLAY birşekilde nasıl yapılır?

Ptt ile birlikte Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında verilecek olan ihtiyaç kredilerinde 80000 TL'ye kadar emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara nakit kredi ödemesi kefilsiz şartsız olarak verilmektedir.

Ptt, özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara başlatmış olduğu bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı birşekilde vermektedir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar, maaşlarına göre, kredi ödemesi vermektedir.

Sigortalı olarak çalışıyorsanız, hem PTT şubelerine gidecek zamanınızın olmaması durumunda işlem yapmak istiyorsanız, PTT, sizlere kredi işlemleri için belirtilen politikalar dahilinde hızlı bir şekilde ödeme vereceği SMS Kredi kampanyasını önermektedir. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalarda, sizlerde, PTT, ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ptt yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak 30 50 numarasına mesaj gönderirseniz kredi başvurusu yapmış olursunuz.