Acil nakit isteyen emeklilerin hesabına Bugünden itibaren 25000 TL ödeme yatıyor

Son zamanlarda bankaların yapmış olduğu kampanyalardan en çok faydalanan kesim emekli kesim olmaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler bankaları hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirerek yüksek limitli ihtiyaç kredileri ve borç kapatma kredileri kullanabildikleri gibi 25 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak da kredi onayı alabilecektir. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada emekli maaşınızı kamu bankalarından veya özel bankalardan veriyorsanız bankaların kredi başvuru yöntemlerini kullanarak 25000 TL'ye kadar size özel verilecek olan ve düşük faizli olacak kredilere başvuru yapabilirsiniz. Bankalar üzerinden 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde almış oldukları ihtiyaç kredisinin geri ödemesini yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar emekli maaşları almış oldukları banka şubesi üzerinden internet şifresi oluşturarak Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapabilir ve Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden yapacakları giriş sonrasında 7gün 24saat istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunabilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar nakit kredilerini 4 dakika içerisinde kullanabiliyor.

Ziraat Bankası şubelerinden Ziraat Bankası resmi internet sitesinden ve Ziraat bankası'nın müşteri hizmetleri numarası üzerinden kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir ve başvurunuzu buralardan da yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan PTT Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı almanız durumunda banka şubelerine gitmeden mobil uygulamaları kullanarak dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek 25000 TL ödeme alabilirsiniz.