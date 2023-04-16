Acil Nakit İhtiyaçlarınız İçin ATM Üzerinden 8000 TL Ödenecek, Bankalar Rekabet İçinde, Ödeme Verecekler

Acil nakit ihtiyaçlarınızda bankaların nakit avans seçeneklerinden faydalanarak, eğitim, sağlık, tatil veya tadilat gibi ihtiyaçlarınızı ertelemeden karşılayabilirsiniz. Yapı Kredi, Akbank ve Garanti BBVA gibi bankaların sunmuş olduğu nakit avans olanakları ile acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Nakit avans işlemi, kredi kartı ve kredi olanaklarının bir bileşkesi olarak düşünülebilir. Nakit avansınızı kredi kartınızın kullanılabilir limiti doğrultusunda çekebilir ve geri ödeme koşullarınıza göre 12 aya varan taksit seçenekleri ile geri ödeyebilirsiniz. Nakit avans işlemlerinizi internet şubesi, mobil bankacılık uygulamaları, ATM'ler ya da telefon bankacılığından gerçekleştirebilirsiniz. Geri ödeme süresi 2 ila 12 ay arasında değişebilir ve uygun faiz oranları ile avantajlı bir şekilde nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, Worldcard'ınızı kullanarak nakit ihtiyacınıza çözüm sunuyor. Worldcard ile nakit avans çekebilir ve uygun faiz oranlarıyla geri ödeyebilirsiniz. Yapı Kredi Şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM'lerden taksitli nakit avans işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, 1.000 TL tutarında bir nakit avans çektiğinizde ödeyeceğiniz faiz oranı yalnızca yüzde 1,30 olup, 6 ay için ödemeniz gereken tutar 176,72 TL'dir. Siz de Yapı Kredi, Akbank ve Garanti BBVA gibi bankaların avantajlı nakit avans seçeneklerinden faydalanarak, acil nakit ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayabilirsiniz.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN ÇÖZÜM

Acil nakit ihtiyaçlarınızda bankaların nakit avans imkanlarından faydalanarak kolayca çözüm bulabilirsiniz. Yapı Kredi, Akbank ve Garanti BBVA, sunduğu nakit avans olanakları ile tüm ihtiyaçlarınızı geciktirmeden karşılayabilirsiniz. Nakit avansınızı kredi kartınızın kullanılabilir limiti doğrultusunda kullanabileceğiniz gibi 12 aya varan taksitlerle geri ödeme seçeneklerine de sahipsiniz. İnternet şubesi, ATM'ler, mobil bankacılık ya da telefon bankacılığı üzerinden nakit avans işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası'nın Worldcard'ı ile acil nakit ihtiyacınıza kolayca çözüm bulabilirsiniz. 5-12 ay arasında uygun faiz oranlarıyla geri ödeyebileceğiniz nakit avans işlemlerinizi, Yapı Kredi Şubeleri, internet şubesi, mobil şube ve ATM'ler üzerinden yapabilirsiniz. Örneğin 1.000 TL nakit avans çektiğinizde ödeyeceğiniz faiz oranı yalnızca %1,30 olacaktır.

Akbank'ın Axess kartı ile ATM'lerden 7/24 anında nakit avans çekebilirsiniz. Aynı zamanda SMS ile de nakit avans işlemi gerçekleştirebilirsiniz. "NA" yazarak kartınızın son 6 hanesini ve istediğiniz tutarı 5990'a gönderebilirsiniz.

Garanti BBVA üzerinden nakit avans çekmek için bankanın nakit avans faizi %1,36 olarak belirlenmiştir. Günlük 10.000 TL'ye kadar Garanti BBVA ATM'leri ve 6.000 TL'ye kadar diğer banka ATM'leri aracılığıyla nakit avans çekebilirsiniz. Nakit avans işlemlerinizi Garanti BBVA Mobil Bankacılık, internet bankacılığı, BonusFlaş, diğer banka ATM'leri ve Müşteri İletişim Merkezi'nden gerçekleştirebilirsiniz.