Acil nakit ihtiyacına en hızlı çözümü sunan Enpara.com dosya masrafsız ve düşük faizli kredi teklifini başvuruya açık hale getirdi. Masrafsız İhtiyaç Kredisi adı altında sunulan kredi teklifi 70.000 TL'ye kadar arttırılabilir özel limiti ile zor durumda olan vatandaşın bir nebze olsun nefes almasını sağlayacak.

Enpara.com 70.000 TL kredi tutarı 36 aylık vadelerle geri ödenebiliyor. Esnek geri ödeme fırsatı sunan dijitale özel başvuruya anında hesaba yatırılan Masrafsız İhtiyaç Kredisi %3,09 faiz oranı ile değerlendirilebilir.

MASRAFSIZ 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Enpara.com nakdi sıkışılan anda ihtiyacı destekleyecek kredi fırsatını Ağustos ayı sonuna kadar tüm başvuran Enparalılar için kampanya olarak sunuyor. Enpara.com üzerinden kredi kartı başvurusunda bulunanlar uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. QNB Finansbank ayrıcalığı ile sunulan Enpara.com Masrafsız İhtiyaç Kredisi ömür boyu aidatsız kredi kartı ile birlikte avantajlı hale geliyor.

MASRAFSIZ 70 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANI

Masrafsız İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler QNB Finansbank internet sitesi üzerinden Enpara.com “İhtiyaç Kredisi” kategorisine gelerek başvuruda bulunabilir. Başvuru sahibinin bankada müşteri hesabı bulunması gerekiyor. Hesabı bulunmayanlar banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan görüntülü görüşme yolu ile yeni bir müşteri hesabı oluşturabilir.

Enpara.com Masrafsız İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için kredi ödemeleri detayları ile aşağıdaki listeden incelenebilir: