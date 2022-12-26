Yok artık daha neler! A101 tekne ve karavandan sonra elektrikli araba bombasını patlattı!

A101 tekne ve karavandan sonra elektrikli araba bombasını patlattı! Yok artık daha neler! Son zamanlarda satışa sunduğu ürünlerle gözleri kendisine çeviren A101 yeni bombasını son dakika haberiyle patlattı. Tekne ve karavan satışıyla adından söz ettiren A101 elektrikli araba satışı adına adım atmaya karar verdiği söylendi. Aracın piyasaya göre çok uygun fiyatlara satışa sunulacağı konuşulanlar arasında. İşte A101 araba satışına dair tüm merak edilenler…

Sıra Şimdi Araba Var!

Kulislerde konuşulanlara göre A101 ‘in satışa sunacağı araba lük bir marka olmayacak. Aracın fiyatı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen noktalardan oldu.

Tekne ve karavan gibi ürünleriyle öne çıkan A101 araba satışına da el attı. A101 markete yakın olan kaynaklar araba fiyatının 150 bin TL’nin altında olacağını açıklamaktadır. Aracın elektrikli bir model olacağı söylense de markasına dair bir açıklama henüz gelmedi.

Aracın iki kişilik olacağı ve hızının maksimum 50 km hıza ulaşacağı söylenenler arasında. Araç internet satışına sunulacak ve maksimum fiyatının 150 bin TL olacağı düşünülüyor. Bu konuda gelecek yeni açıklamalar beklenirken aracın özellikleri ve fiyatı da gelecek açıklamalarla netleşecek.

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