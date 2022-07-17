Acil Nakit İhtiyacı Duyan Emeklilere 25000 TL Ödeme Yapılacak..

Nakit sıkışıklığı çeken emekli vatandaşları yakından ilgilendiren kampanyada, 25 bin TL ödeme yapılacak. Gelir belgene gerek duyulmadan nakit olarak ödenebilecek.

Son dönemlerde bankalar tarafında gerçekleştiren kampanyalardan en çok emekliler yararlanarak nakit ihtiyaçlarını gideriyor. Nakit ihtiyacı hisseden emekli vatandaşlar bankalara hızlı bir şekilde başvuru yaparak yüksek limitli kredilerden faydalanabiliyor. Başvuru yaparak borç kapatma kredileri kullanabildikleri gibi aynı zamanda 25 bin lira tutara yakın gelir belgesiz kredi onayı alabilecekler. Emekli vatandaşlar için uygulamaya koyulan kampanyaya emekli vatandaşlar kamu bankalarından olduğu gibi özel bankalardan da onay alabilecek. Düşük faiz oranlarının uygulandığı 25 bin lira tutarlı kredi için işlem yapmak mümkün. 36 aylık vade seçeneklerinin mevcut olduğu kredide uzun vadeli olarak alınan krediler için geri ödeme yapılabilecek.

Emekli Vatandaşlar İçin Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, banka şubeleri üzerinden veya mobil uygulama üzerinden kampanyaya erişim sağlayabilirler. Ziraat Bankası mobil uygulama üzerinden erişim sağlamak için günün her saatinde nakit başvurusu yapılabilir. Acil ihtiyaçlar durumunda kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, nakit kredilerini kısa sürede kullanabilir.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yaparak kampanyaya katılım sağlandığı gibi, Ziraat Bankası resmi internet sitesinde katılım sağlanabilir. Aynı zamanda bankanın müşteri hizmetleri ile iletişim geçerek kampanya hakkında ayrıntılı bilgi alınarak başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Kamu bankaları gibi hizmet veren kurumlardan olan PTT, Vakıfbank ve Halk Bankası üzerinden de kampanyaya katılım sağlamak için aynı işlemler yapılarak başvuru yapılabilir. Emekli maaşlarını aynı banka üzerinden alan vatandaşlar, banka şubelerine uğramadan mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman başvuru işlemlerini yapabilirler. Bu şekilde yapılan başvuru sonucunda 25 bin lira tutarlı ödemeden faydalanabilirler.

Gerek kamu bankalarından gerekse PTT’den emekli maaşını alan emekli vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden erişim sağlayarak kredi için başvuru işlemlerini yaptıkları takdirde kısa sürede 25 bin lira tutarlı krediyi kullanabilecekler.