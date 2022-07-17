19 Yaşından Büyük Olmanız Yeterli Olacak, Banka Kartı Sahipleri 30.000 TL'yi Hemen Hesabına Alacak!

Bankamatik kartı sahipleri, 30000 TL kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, aşağıdaki banka üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecek ve nakit kullanabilecek. Son zamanlarda çıkan haberlerde, özellikle bankamatik kartı kullanan ve düzenli olarak bu kart üzerinden alışveriş yapan vatandaşlara 19 yaş üzerinde olması durumunda 30000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geliyor. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada özellikle banka kartı sahipleri, 30000 TL yakıt hemen hesaplarına yaptırabilmektedir. Bankamatik kartı hesabınızın olmuş olduğu banka şubeleri üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabilirsiniz. Bankamatik kartı kredi başvurusunda yapılacak olan kişiler banka hesapları üzerinde alacakları internet şifresiyle birlikte internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi kullanabilir.

AKBANK BANKAMATİK KARTINA 30.000 TL ÖDEME

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler için başvuru şansı geldi. Akbank bankamatik kartı üzerinde 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank, hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, başvurunuz. 5 dakika içerisinde gerçekleştirebilecek ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerinizi yaparak hızlı bir şekilde bankadan kredi kullanabileceksiniz.

Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara SMS ile ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaları için 36 ay vadeli kredi vermektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli olarak kredi onayı aldıktan sonra Akbank Direkt uygulaması üzerinden kendi bankamatik kartı hesaplarına para ödemelerini yapabilmektedirler.

QNB FİNANSBANK SMS İLE 30.000 TL BAŞVURU

QNB Finansbank üzerinden 30 bin TL'ye kadar SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasına katılabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurunuzda bulunmak isteyen vatandaşlara 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sizlere sağlanıyor. En yakın banka şubelerine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu, Nakit kampanyasında 30000 TL'ye kadar işlem yapılacak ve sizlere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulucaktır. Tc Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, Finansbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan kredi tutarına en yakın banka şubeniz üzerinden istediğiniz zaman yapabileceksiniz. QNB Mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan krediyi kendi bankamatik hesabınıza yatıra bileceksiniz.