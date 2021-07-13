Acil İhtiyacınızda 80.000 TL Kimlikle Alabileceğiniz Kampanya Duyurusu Yapıldı, Bankalar Kendi Arasında Yarışa Girdi

Son dakika: Acil para ihtiyacınızda alabileceğiniz 80.000 TL kredi kampanyası başladı. Bankalar yeni bir kampanya yaparak 36 ay vadeli 80.000 TL kredi vereceklerini duyurdular. 80.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler Kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere hemen ne kadar onay vereceğini söyleyecektir.

Kredi başvurusu yaptığınız zaman ayrıca banka sizlere en fazla vade sayısı olarak 36 ay vade yapar. Çünkü bu karar bankalar birliği tarafından verilmiştir. Bu krediyi ancak 36 ay vadeye kadar yapabiliyorsunuz. Bilindiği gibi daha önceki yıllarda 60 ay vadeye kadar işlem yapılmaktaydı. Borçlanmanın çok olduğu ülkemizde bu karar verilerek, kredi taksitlerini daha düşük olarak alma imkanı sağlanmaktadır. 80.000 TL kredi kimlikle kullanmak istiyorsanız da kredi notunuzun çok yüksek olması gerekiyor. 1300 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa kredi başvurusunu anında yapabilir ve onay alabilirsiniz.

Garanti BBVA 80.000 TL kredi başvurusu yaparak hemen onay veriyor

80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler Garanti Bankası üzerinden 3 aylık sigortaları olmaları durumunda sadece kimlik ve kredi başvurusu yapabilirler. Sigortalı olarak çalışan kişiler haricinde ayrıca bankada emekli olan kişilere de kredi imkanı sağlanıyor. Emekli olmanız durumunda 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi anında kullanabilirsiniz. Emekliler ayrıca bu bankaya maaş taşıması yapması da gerekmektedir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesinden kredi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapabilir, onaylanan krediui de hemen kullanabilirsiniz.

Denizbank 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu anında sonuç verecek

80.000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler özellikle emekli olmaları durumunda Denizbank üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilmektedirler. Denizbank 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere anında sonuç verir ve bu sonuca göre de kredi onayını sunar. Emekli olan kişiler bankaya maaş taşıması yaparlarsa, 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabileceklerdir. Size en yakın DenizBank şubesine gittiğiniz zaman 80.000 TL için başvuru yapabilirsiniz. Banka 80.000 TL kredi verirse diğer banka borçları da kapatmak isteyecektir.

Ziraat Bankası 80.000 TL kimlikle kredi düşük faizli olacak

Sadece kimliğinizi vererek kredi kullanabileceğiniz bir diğer banka Ziraat Bankası olmaktadır. Banka 36 ay vadeye kadar 80.000 TL ihtiyaç kredisi vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden kimlikle kredi kullanmak istiyorsanız, bankada bir hesabınızın olması veya bankadan maaş almanız gerekmektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusu yaptığınızda eğer emekli veya çalışan olarak o bankadan maaş alıyorsanız, size uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu krediler kimlikle veya online olarak internet bankacılığı üzerinden verilmektedir.