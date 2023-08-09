Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz günlerde web sitesi üzerinden önemli bir ihtiyaç kredisi fırsatını açıkladı. Burada yapılan açıklamada müşterilerin şimdi 36 ay geri ödemeli 55.000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri ifade ediliyordu. Peki bu kredide faiz oranı ne kadar? Mobilden nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar.

Son dönemde, hem küresel ölçekte hem de ülkemizde yaşanan bazı olumsuz olaylar ışığında, çeşitli ürün ve hizmetlerin fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Bu nedenle satın alma gücü önemli ölçüde azalan vatandaşların imdadına bankalar yetişti. Bu bankalardan biri de İş Bankası. Banka verdiği bireysel kredilerle vatandaşa nefes olmaya çalışıyor. İşte bankanın kredilerine nasıl başvuru yapılabileceği ve güncel faiz oranı:

BAŞVURU İÇİN 4 YÖNTEMDEN BİRİNİ SEÇİN

Şimdi İş Bankası bireysel kredisine nasıl başvurabileceğinize bakalım. Bunun için bankanın seçeneği bol. İşte krediye başvuru için kullanabileceğiniz dört yöntem:

1. İşCep üzerinden başvurun:

- Krediler menüsüne girin. Kredi Başvurusu’na tıklayın ve Anında Kredi bölümden işleminizi yapın.

2. İnternet Şubesi üzerinden başvurun:

- Kredilerim menüsünden Anında Kredi bölümüne girin

3. ATM'ler aracılığıyla başvurun:

- Diğer İşlemler menüsünden Başvurular’a ve daha sonra Anında Kredi'ye girin ya da gidin.

4. SMS ile başvuru yapın: Mesajınızı 4402'ye göndermeden önce NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI ve DOĞUM TARİHİ anahtar kelimeleri doğru bir şekilde ve aralarına bir boşluk koyarak yazın. Sonrada SMS’i gönderin.

FAİZ ORANI NE KADAR?

İş Bankası tarafından sunulan 55.000 liralık ihtiyaç kredisinde vade ve faiz oranları şöyle: Kredi 36 ay vadeli ve aylık faiz oranı yüzde 2,60 olarak hesaplanıyor. Ödeme tablosuna göre geri ödeme 2.664 TL’lik taksitler halinde yapılıyor.