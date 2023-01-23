Ziraat, Halk ve Vakıfbank kredi faiz oranlarını sizler için derledik! Musluklar fora edildi! 40 TL, 80 TL ve 120 TL...

İhtiyaç kredisini Ziraat Bankası, Halk Bankası ya da Vakıf Bankası şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Krediler 40 bin, 80 bin ve 120 bin şekilde verilmektedir.

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç kredisi genellikle tatil, seyahat, eğitim, yol, bireysel ve giyim harcamalarını ya da hizmet alımları için gerekli olan nakit ihtiyaçları karşılanır. Geri ödemelerin uzun vadedeki finans aracı olarak görülmektedir. Birçok bankadan ihtiyacınız dâhilinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Geri ödeme şartına uyan tüketiciler hizmetten faydalanır. Kredi almak isteyen kişiler kredi hesaplamaları faizlerle ilişkilendirilir.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisi almak oldukça kolaydır. Kredi çekebilmek için bireylerin bazı şartları taşımak gerekir. Bu şartlar şu şekildedir:

İhtiyaç kredisi başvurusunu yapacak kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekir.

Düzenli gelir belgesinin bulunması gereklidir.

Sigorta girişinin muhakkak olması

Başvuru yapan kişinin kredi notunun yeterli olması

Kredi çekmek isteyen kişinin kredi notunun yüksek olması gerekir. Eğer tüketicinin kredi notu yüksekse her bankadan kredi alabilme imkânı daha da kolaylaşır.

İhtiyaç Kredisi Taksit Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ziraat bankası 24 ay vadeli 1, 89 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi vermektedir. İhtiyaç kredisi 50 bin TL olarak belirlenmiş olup taksit tutarı 2. 724, 54 TL’dir. Vakıfbank 100.000 ve üzeri için 24 ay vade ile 1.55 faiz oranı uygulamaktadır. Taksit tutarı 5. 249,76 olarak belirlenmiştir. Halkbank 100.000 bin TL’ye kadar olan kredi başvurusunda 1, 94 faiz oranı uygulamaktadır.

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