Akbank ve Denizbank, bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için yeni bir nakit kredi kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, Akbank ve Denizbank müşterileri 44.000 TL'ye kadar ödeme alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi ödemeleri sunulmaktadır. Her iki banka da başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlara kredi onayı vererek, onaylanan kredileri hesaplara hızlı bir şekilde yatıracaktır.

Akbank ve Denizbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara hızlı sonuçlar sunulmaktadır. 5 dakika içinde başvuru sonuçları açıklanmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusu için Akbank ve Denizbank müşterileri, uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilirler.

KREDİ BAŞVURUSU (AKBANK VE DENİZBANK)

Akbank ve Denizbank üzerinden 44.000 TL nakit kredi kullanmak için bankamatik kartınız aracılığıyla başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzdan SMS atarak işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden 44.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların, banka kredi puanlarının 1500 ve üzerinde olması durumunda başvuruları onaylanabilmektedir.

SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, "kredim" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi gün-ay-yıl formatında yazarak 32 80 numarasına göndermeniz gerekmektedir. Böylece DenizBank Cebimde kredi kampanyasına katılmış olursunuz. Akbank üzerinden SMS ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların ise "kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını yazmaları ve boşluk bırakarak "44 25" numarasına göndermeleri gerekmektedir.