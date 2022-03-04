Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Emekli Açıklaması

Türkiye’deki emekli vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren müjdeli haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Emekli vatandaşlar açısından artık kamu bankaları, herhangi bir şart öne sürmeden nakit kredi desteğinde bulunacak.

Emekli vatandaşlar, daha önce yaptıkları ihtiyaç kredisi ile konut kredisi ve taşıt kredisi müracaatlarında özelliklede Ziraat Bankası, Halk Bankası ve vakıf bankası tarafından kredi onayı alamıyordu. Özellikle de bankalara olan borçlarını kapatmak amacıyla hareket eden emekli vatandaşlar, bir tek yere ödeme kolaylığını sağlamak amacıyla devlete sesini duyurmayı başardı.

Emekli vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmayı istemeleri halinde kamu bankaları olan Ziraat Bankası, vakıf bankası ile Halkbank üzerinden devlet destekli bir şekilde kredi kullanabilecek.

Emekli vatandaşların bankalara olan borçlarını kapatabilecekleri bu kredi kampanyasına katılım istenmesi halinde ise emekli vatandaşların, kendilerine en yakın banka şubesine giderek bilgi almaları ya da bankaların internet işlemlerine erişim sağlayarak başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankaları içinde emekli olan vatandaşlara kredi verileceği ile ilgili bilgileri açıklamıştı. Kamu bankaları da yine aynı şekilde bu duyuru sonrasında yeni kampanyalarını hızlandırdı ve bugünden itibaren emekli olan vatandaşlar açısından başvurular alınmaya başlandı. Emekli vatandaşlar açısından gerek ihtiyaç kredisi, gerekse de borç kapatma kredisi sunacak olan bankalara, 100.000 TL'ye kadar kredi tutarını 36 aylık vade seçeneği şeklinde emekli vatandaşların hizmetine sunacak. 100.000 TL'ye varan alacaklarınız, gerek borç kapatma gerekse de ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın öncelik yapacağı ve emekli vatandaşların kredi notlarına göre faiz oranlarından faydalanmaları da mümkündür.

Emekli vatandaşlar, diğer taraftan emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıf Bankası üzerinden alma koşulu ile emekli maaşlarını almış oldukları banka üzerinden kredi başvurusu işlemlerini gerçekleştirerek işlemleri böylelikle tamamlamış olacaklar.

Bu ihtiyaç kredisi kampanyası ise devlet destekli bir şekilde emekli vatandaşlara sunulmaktadır. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Vakıfbank, Ziraatbank ile Halkbank gibi kurumlara başvuru işlemlerini yapabilmektedir. Emekli koşulu sağlanarak başvurulması durumunda Kredi limitleri yüksek tutulacak ve borç kapatma kredisi ile ihtiyaç kredisi gibi avantajlar sunulmaktadır. Vatandaşların emekli maaşlarını kamu bankalarından almaları halinde emekli maaşları üzerinden Emekli promosyonu da ayrıca sunulan bir başka avantaj olmaktadır. Bu promosyon ödemeleri 750 TL'ye kadar verebilmektedir.