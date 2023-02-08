Acele eden ucuza kapatacak! Çarşı pazar karıştı! 300 Bin TL'ye sıfır kilometre otomobil için fırsatı

Çarşı pazar karıştı! 300 Bin TL'ye sıfır kilometre otomobil için fırsatı... Acele eden ucuza kapatacak! Son günlerde otomobil alacak olanların yeni zamlar gelmeden önce otomobillerini almada acele etmeleri gerektiği ifade edildi. Sıfır kilometre otomobil satın almak isteyenler için yılın son fırsatları sunuluyor. Bu fırsat için sürenin iyice daraldığı ifade ediliyor. Bu fırsatı sunan Hyundai’nin uygun fiyat ve cazip bir kampanya ile satışa çıkardığı Hyundai i10 almak isteyenlerin bu fırsat trenini kaçırmamaları isteniyor.

Hyundai i10 Almak İçin Fırsatı Kaçırmayın

Türkiye’de yakın zamanda satışa çıkarılan otomobiller arasında en ucuzlarından birisi de Hyundai i10 olduğu biliniyor. Hyundai firmasının Türkiye’de üretimini yaptığı otomobilin fiyatları rakiplerine göre daha uygun fiyata satılıyor.

Son yapılan ÖTV matrah dilimi güncellemesini de avantaja çeviren firma Hyundai i10’un en düşük versiyonunu 300 Bin TL’den satışa çıkarıldı. 300 Bin TL’ye sıfır kilometre otomobil satın alma imkanı sunan Hyundai’nin bu fırsatını yakalamanız için süre yavaş yavaş azalıyor.

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