15 milyon emekli müjdeyi aldı! Emekli maaşlarına ek olarak ödemeler IBAN numaralarına yattı

15 milyon emekli için başlatılan yeni kampanyada, ödemeleri ek olarak alacak olan kişilerin hesaplarına bugün itibariyle yatmaya başladı. Kamu bankaları tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak sizlere verilecek olan 50000 TL'ye kadar ek ödemeli krediler, devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak verilmektedir.

Kredi ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapabileceğiniz kampanyalara katılmak için başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, işlemlerinizi 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde giderebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlere verilmektedir.

EMEKLİYE ÖDEME HABERİ!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz krediler Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlere 50000 TL'ye kadar ödenecek. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz. Emekli, hesabınız bu bankalar üzerindeyse başvurunuzu gerçekleştirmek için internet bankacılığı uygulamasını kullanarak destek alabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ödemeler hızlı birşekilde verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılmak için emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapmaları gerekiyor ve emekli maaşları kamu bankaları üzerinden olup, daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemiş olması gerekiyor.