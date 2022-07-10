İtalyanlar En Uzun Nehrin Kuruduğu Yerde Yağmuru Bekliyor

32 yaşındaki, "Tuzlu su bitkileri öldürüyor çünkü bu kadar yüksek konsantrasyona dayanamıyorlar" diyor.

Daha hastalıklı görünen bitkilerden birini çekiyor ve kökten sarkan fıstıkları göreceğiniz yerde hiçbir şey yok.

Giampaolo daha önce suda tuzla ilgili sorunlar yaşamıştı, ama böyle değil.

Bütün bunlar bölgenin 70 yıldaki en kötü kuraklığıyla bağlantılı - kıştan bu yana yağmur ve kar eksikliği ve daha yüksek sıcaklıklar.

Po Nehri, kollarıyla birlikte, kuzey İtalya'daki topluluklar için bir yaşam çizgisidir.

Güneybatı Alplerden Adriyatik Denizi'ne kadar 650 km (400 mil) koşar. Ancak yıllık uydu görüntüleri, kurumuş nehir yatağının genişleyen parçalarını gösteriyor.

Uzmanlar, daha zayıf bir nehrin daha fazla tuzlu deniz suyunun iç kesimlere nüfuz etmesine yol açtığını söylüyor.

Ferrara Üniversitesi'nde Kıyı Dinamiği profesörü Paolo Ciavola, "Normalde deniz suyunun nehrin ağzına birkaç kilometre girdiğini göreceksiniz" diyor.

"Şu anda, Po Havzası Otoritesinden alınan resmi veriler, ağızdan 30 km'ye kadar bir giriş olduğunu gösteriyor."

Tatlı su nehri normalde denize açılmada kazanır, ancak profesör şöyle diyor: "Şu anda nehir kaybediyor.

"Bu su sulama için kullanılıyor ve bu nedenle çiftçilerin bundan büyük ekonomik zarar görebileceğini hayal edebilirsiniz."

Mantua ilindeki küçük Sermide kasabası yakınlarında yerel halk, bir içki ve sigara için bir tekne kulübü kafesinde toplanıyor.

Ama nehrin büyük bir bölümü kumsala dönüştüğü için küçük tekneler karaya oturmuş.

Burada Po, küçük bir adanın her iki tarafına da ayrılıyor.

Yürüyebileceğim bir ada, çizmelerim çatlak toprakta çatırdayarak.

Kafenin verandasından bakan yerliler bunun normal olmadığını söylüyor.

Orada gönüllü olan Sergio Bettoni, küçük teknelerin ilk kez tamamen kum üzerinde mahsur kaldığını ve yetkililerin de inşa etmesine izin verdiğini iddia ediyor.

Karısı Maria Grazia Lupi, manzaranın kendisini ıssız bıraktığını söylüyor.

"Umarım hava değişir ve yavaş yavaş normale döner. Bu herkes için, buradaki şirketler için de bir felaket."

Batık bir İkinci Dünya Savaşı mavnası ve Alman askeri aracı, son aylarda Po'nun düşük su seviyeleri ile ortaya çıktı.

1945'te Müttefikler ilerledikçe Eksen birlikleri nehrin kuzeyine itildi.

Sergio, savaştan bu yana orada görünmeyen, yüzeyde delen tahta enkazlara işaret ediyor.

Bu kuraklık Po'nun gizli tarihini açığa çıkarıyor.