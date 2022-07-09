IŞİD'den Beş Yıl Sonra Musul'daki Okul Çocukları Hala Geride Kaldı

Musul , IŞİD (IŞİD) işgalinden kurtuluşunun beş yılını doldururken , Irak'ın ikinci büyük şehrinde çocuklar ve gençler hala gergin bir okul sistemi ve iş bulmakta zorluk çekiyor.

Kenti geri almak için yapılan kentsel harekatın ardından hala rehabilitasyona ihtiyaç duyan okullarda binlerce öğrenci okuyor, sınıflar yetersiz öğretmenlerle dolup taşıyor, çocuklar kitapsız ve kırtasiyesiz okula gönderiliyor.

Öğrencilerin Musul'da öğrenme ve başarılı olma kapasitesini etkileyen önemli bir faktör , 2014-2017 yılları arasında IŞİD'in şehri kontrol ettiği dönemde kaçırdıkları üç ila dört yıllık okuldur.

Irak hükümeti yönergeleri, öğrencilerin eğitim durumlarından ziyade yaşlarına uygun sınıflara kaydolmalarını şart koşuyor; bu da, yıllarca okula gidemeyen çocukların sınıfa döndüklerinden bu yana ekstra baskıyla karşı karşıya kaldıkları anlamına geliyor.

Musul'daki birçok genç gibi, Riad Mohamed Khalaf'ın 15 yaşındaki oğlu Radwan da birkaç yıldır sınavlarda başarısız oluyor. Riad, IŞİD'in Musul'u kontrolü sırasında Radwan'ın atladığı üç notu suçluyor.

Okula döndüğünde, Rıdvan beşinci sınıfa yerleştirildi. Ancak, iki yıl sonu sınavında başarısız olduğu ve yalnızca bir tanesini geçtiği için ancak altıncı sınıfa yükseldi.

Riad, Al Jazeera'ya “Okula ilk girdiğinde asla yükselmemesini tercih ederdim” dedi.

Riad ve diğer birçok veli, çocuklarına IŞİD'in düşüşünden sonra okula döndüklerinde not atlamalarının söylenmesinin, ancak sınavlarda başarısız olduktan sonra onları sınıf arkadaşlarından daha yaşlı hale getirmesinin çelişkisine dikkat çekiyor.

Riad, Arapça dil derslerinde Radwan'a yardım etmek için haftada üç gün özel bir öğretmene para ödemek zorunda kaldı ve bu da aileye ekstra finansal stres yarattı.

Halep Erkek İlköğretim Okulu müdür yardımcısı Younis İbrahim Halil, El Cezire'ye, öğretmenlerin genellikle birinci sınıf müfredatının temel unsurlarını daha büyük çocuklara açıklamaları gerektiğini söyledi.

Halil, "Eğitim Bakanlığı'nın, çocukların dört aylık yaz tatillerini hiçbir şey yapmadan geçirmeleri [yerine] önceki sınıfları yakalayabilecekleri yaz okulları açması bir çözüm olabilir, sonra döndüklerinde… her şeyi unuttular” dedi. .

Musul'da eğitim sorunları yıllardır ortadadır , ancak çocukların, öğretmenlerin veya ebeveynlerin deneyimlerini ilerletmek için somut bir adım atılmamıştır.

Khalil, “Şehir geri alındığından beri herhangi bir gelişme veya değişiklik görmedik ve hükümetten bu sorunları çözmek için hiçbir çaba göstermedik” dedi.

Irak Eğitim Bakanlığı, yorum yapması istendiğinde yanıt vermedi.