ABD Reçetesiz Satılan Doğum Kontrol Haplarını Değerlendiriyor

Duyuru, Yüksek Mahkeme'nin anayasal kürtaj hakkını bozmasından birkaç hafta sonra geldi.

Paris merkezli HDA Pharma firması, Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurusunun alakasız olduğunu söylüyor.

ABD'de en yaygın doğum kontrol yöntemi olan haplar için uzun süredir reçete gerekiyor.

Araştırmalar, ABD'de her yıl yaklaşık 6,1 milyon gebeliğin %50'sinden fazlasının istenmeyen olduğunu göstermiştir. Doğum kontrol hapları ilk kez 60 yıldan uzun bir süre önce ABD'de kullanım için onaylanırken, reçete almaya veya doldurmaya çalışan ABD'li kadınların yaklaşık üçte biri bunu yaparken zorluk yaşadıklarını bildirdi.

Küresel olarak, 100'den fazla ülke reçetesiz oral kontraseptif sağlıyor ve bu da ABD'yi reçete gerektiren birkaç ülkeden biri yapıyor. Amerikan Tabipler Birliği ve Amerikan Aile Hekimleri Akademisi de dahil olmak üzere birkaç büyük ABD ilaç kuruluşu, ABD yetkililerini aynısını yapmaya çağırdı.

HRA Pharma'nın Stratejik Operasyonlar ve İnovasyon Başkanı Frédérique Welgryn, firmanın başvurusunun ABD'de üreme eşitliğinde "çığır açan bir an" olduğunu savundu. Şirketin dediğine göre uygulama, davasını ABD düzenleyicilerine sunmaya yardımcı olmayı amaçlayan yıllarca süren araştırmaları takip ediyor.

"Güvenli ve etkili bir doğum kontrol hapını OTC'ye [tezgah üstü] taşımak, daha fazla kadının ve insanın gereksiz engellerle karşılaşmadan doğum kontrolüne erişmesine yardımcı olacaktır."

Şirkete göre, FDA'dan gelecek yıl bir karar bekleniyor. Bir onay, yalnızca firmanın 2014 yılında Pfizer'den alınan Opill ilacına uygulanacaktır. Hastalar, reçete edildiği takdirde, 1973'ten beri hapı kullanabilmektedir.

BBC, yorum için FDA'ya ulaştı.

HDA'nın başvurusu, Demokrat milletvekilleri ve seçim yanlısı aktivistlerin FDA'yı benzer talepleri dikkate almaya çağırdığı ABD'deki üreme hakları konusundaki yoğun kamuoyu tartışmalarının ortasında geldi.

Örneğin Mart ayında, Temsilciler Meclisi Pro-Choice Caucus'un 50 kongre üyesi, yönetime "reçetesiz doğum kontrol hapları için başvuruları gecikmeden ve yalnızca verilere dayanarak gözden geçirmesi" çağrısında bulunan bir açık mektup yazdı.

Bayan Welgryn, New York Times'a, firmanın başvurusunun ilgisiz olduğunu ve "gerçekten üzücü bir tesadüf" olduğunu söyledi. "Doğum kontrolü, kürtaja erişim için bir çözüm değil" dedi.

Yüksek Mahkemenin kürtaj kararından bu yana, önde gelen ABD perakendecileri, artan talep nedeniyle doğum kontrol haplarını karneye ayırdıklarını bildirdiler.