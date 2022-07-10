Sri Lankalı Protestocular, Görevden Ayrılana Kadar Cumhurbaşkanının İkametgahını İşgal Etmeye Yemin Etti

Pazar günü Sri Lankalı protestocular, resmi olarak görevden ayrılana kadar cumhurbaşkanı ve başbakanın Colombo'daki resmi konutlarını işgal etmeye devam edeceklerini söylediler.

Binlerce protestocu Cumartesi günü her iki konutu da basmıştı. Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın evini, aylarca süren ekonomik kriz nedeniyle halkın öfkesinin artmasıyla ateşe verdiler.

Rajapaksa ve Başbakan Ranil Wickremesinghe ve o zamandan beri cumhurbaşkanı ile istifa etmeyi kabul ettiler ve meclis başkanına iktidarın yumuşak bir geçişini sağlamak için 13 Temmuz'da istifa edeceğini söylediler.

Ancak protestocular istifaların derhal yürürlüğe girmesini talep ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Rajapaksa, kitlesel protesto öncesinde askerler tarafından güvenli ve açıklanmayan bir yere götürüldü. Yıkıcı ekonomik gerilemeden geniş çapta sorumlu tutularak, aylardır istifa etmesi için kamuoyu baskısı altında bulunuyor.

Cumhurbaşkanının istifa kararı, Başbakan Wickremesing'in istifa etmeyi ve tüm partili bir hükümete yol açmayı teklif etmesinin ardından açıklandı. Siyasi kriz, Colombo'nun son aylarda görülen en büyük hükümet karşıtı protesto için şehirde binlerce kişinin bir araya gelmesinden sonra halkın öfkesine tanık olmasıyla çözüldü. Sosyal medyadaki dramatik görüntülerde, yüzlerce insanın Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın saray konutunda dolaştığı, sloganlar attığı, koridorları topladığı ve odalarda oturduğu görülürken, bazılarının yüzme havuzuna daldığı görülüyor. Sevinçli protestocular da cumhurbaşkanının ofisine girdi ve "Bizi durdurabileceğinizi düşündünüz, ama işte buradayız.”

Yetkililer miting öncesinde yaklaşık 20.000 asker konuşlandırmış ve cumhurbaşkanının ikametgahı dışındaki güvenliği güçlendirmişlerdi, ancak meydan okuyan protestocuların güvenlik barikatlarını kırmalarını engelleyemediler.

Otobüsler, trenler ve kamyonlarla geldiler, siyah ve ulusal bayraklar salladılar ve “Gota, eve git” diye bağırdılar — üç aydır Colombo'da Başkan Rajapaksa'nın istifa etmesini talep eden çığlık.

Gün boyunca kaotik sahneler ortaya çıktıkça düzinelerce insan yaralandı. “Sri Lanka parlamentosunu buna, herhangi bir siyasi partiye değil, ülkenin iyileştirilmesine yönelik bir taahhütle yaklaşmaya çağırıyoruz. Ve sonra hükümete, ister anayasal olarak seçilmiş yeni bir hükümet olsun, ister mevcut hükümet olsun, hızlı bir şekilde çalışmak, Sri Lanka halkının hoşnutsuzluğunu gidermek için uzun vadeli ekonomik istikrar ihtimalini geri getirecek çözümleri belirlemeye ve uygulamaya çalışmak görevlidir "dedi.