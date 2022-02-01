ABD'li Yargıç Ahmaud Arbery'nin Katili İçin Yapılan Savunma Anlaşmasını Reddetti

Birleşik Devletler federal yargıcı, Ahmaud Arbery'yi öldürmekten suçlu bulunan Travis McMichael'ın nefret suçları davasını önleyen bir savunma anlaşmasını reddetti.

Arbery'nin ailesi, Şubat 2020'de Georgia sahilinde koşu yapan 25 yaşındaki Travis McMichael için önerilen anlaşmayı kınamıştı.

Wanda Cooper-Jones ve Marcus Arbery, Pazartesi günü hakimden McMichael ve babası Greg McMichael için yapılan anlaşmaları reddetmesini duygusal olarak istedi.

Kasım ayında bir Georgia eyalet jürisi, hem McMichaels'ı hem de komşuları William "Roddie" Bryan'ı, ölümü ABD genelinde ırkçılığa ve kanunsuzluğa karşı kitlesel protestoları körükleyen Arbery'yi öldürmekten suçlu buldu.

Ancak üçlü, savcıların Arbery'yi 23 Şubat 2020'de Siyahi olduğu için kovalayarak ve öldürerek vatandaşlık haklarını ihlal etmekle suçlaması nedeniyle ABD federal düzeyinde ayrı nefret suçları suçlamalarıyla da karşı karşıya kaldı.

ABD Bölge Hakimi Lisa Godbey Wood, nefret suçları davasındaki savunma anlaşmasını reddederek Pazartesi günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın kendisini 30 yıl federal hapis de dahil olmak üzere belirli şartlara kilitlemiş olacağını söyledi.

Wood, bu durumda, önerilen anlaşmanın izin vermeyeceği cezada sadece ailenin isteklerini dikkate almanın uygun olacağını söyledi.

Travis McMichael ve avukatı, suçunu kabul edip etmediğini tartışmak için 10 dakika ara verilmesini istedi.

CNN'in haberine göre Wood'un Greg McMichael'in savunma anlaşmasına ayrı ayrı karar vermesinin beklendiği, ancak her iki adamın avukatlarının savunmalarını değiştirip değiştirmeyeceklerine karar vermek için "daha fazla zaman istediği" bildirildi.

Yargıç, McMichaels'a suçu kabul edip etmemeleri konusunda karar vermeleri için Cuma gününe kadar süre verirken, ilk 50 potansiyel jüri üyesini sorgulanmak üzere 7 Şubat'ta adliyeye çağırma hazırlıklarına devam etti.

'Yüzde 100 adalet istiyoruz'

Marcus Arbery, Georgia'nın Brunswick kentindeki federal adliye binasının önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmalar yüzünden "delirdiğini" söyledi.

Avukat Lee Merritt, anlaşmaların Travis ve Greg McMichael'ın ömür boyu hapis cezalarının ilk 30 yılını koşulların daha zor olduğu eyalet hapishanesi yerine federal hapishanede geçirmelerini sağlayabileceğini söyledi.

Marcus Arbery, "Ahmaud yerini dolduramayacağınız bir çocuk" dedi. "Irkçı bir şekilde öldürüldü ve yüzde 100 adalet istiyoruz, yarı adalet istemiyoruz."

Arbery'nin annesi Cooper-Jones, ABD Adalet Bakanlığı'nın itirazlarına rağmen savunma anlaşmasını önerme kararını "saygısızca" olarak nitelendirdi.

"Bu adamları eyalet hapishanesine almak için çok mücadele ettim." diyen Seydiun şöyle devam etti: "Bu adamları eyalet hapishanesine almak için çok mücadele ettim." "Onlara çok, çok kararlı bir şekilde eyalet hapishanesine gitmelerini ve cezalarını almalarını istediğimi söyledim ... Sonra bu sabah kalktım ve bu saçma savunmayı kabul ettiklerini öğrendim."