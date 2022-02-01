Kanada: Trudeau Aşı Karşıtı Protestolarını Kınadı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, aşı karşıtı kamyoncular ve destekçilerinin başkent Ottawa'da düzenlediği kitlesel gösterilerde sergilenen "nefret ve bölünme sembollerini" kınadı.

Pazartesi günü gazetecilere konuşan Trudeau, insanların protesto etme hakkı olsa da "nefretin asla çözüm olaamayacağını" söyledi.

Trudeau düzenlediği basın toplantısında, "Son birkaç gün içinde Kanadalılar, ulusumuzun başkentinde protesto eden bazı insanların sergilediği davranışlardan şok oldular ve açıkçası iğrendiler." dedi.

"Çok açık olmak istiyorum: Küçük işletme çalışanlarına hakaret ve istismarda bulunan ve evsizlerden yiyecek çalanlar bizi yıldırmıyor. Irkçı bayraklar dalgalananlara boyun eğeriz. Vandalizm yapanlara ya da gazilerimizin anısına leke sürmeyeceğiz."

"Özgürlük Konvoyu" adı verilen konvoya katılanlar Cuma günü ülkenin dört bir yanından Ottawa'ya gelmeye başladı ve binlerce kişilik bir kalabalık ertesi gün Kanada-ABD sınırından geçen kamyoncular için koronavirüs aşısı görevini kınamak için şehirde yürüdü.

Kanada'da bazı protestocular aşı mandası ve daha geniş COVID-19 politikalarıyla ilgili şikayetleri dile getirirken, uzmanlar geçen hafta etkinliği düzenleyenler arasında İslamofobik, Yahudi karşıtı ve diğer nefret dolu görüşleri savunan bilinen aşırı sağcı aktivistlerin de yer aldığına işaret etti.

Hafta sonu sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların üzerlerinde gamalı haç bulunan bayrakların yanı sıra sivil haklar gruplarının beyazların üstünlüğünün sembolü olduğunu söylediği ABD Konfederasyon bayrakları salladığı görüldü.

Global News muhabiri Marc-Andre Cossette de, Kanada'nın geçen yıl "terörist" örgüt olarak belirlediği aşırı sağcı, hükümet karşıtı milis gücü Three Percenters'ın, Parliament Hill yakınlarında park halindeki bir kamyonun kaputuna asılan bayrağının fotoğrafını tweetledi.

Trudeau Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Konvoya katılan ancak sergilenen nefret ve bölünme sembollerinden haklı olarak rahatsız olan herkese: Kanadalı arkadaşlarınızla birleşin, cesur olun ve konuşun - hoşgörüsüzlük ve nefreti savunmayın veya onlarla birlikte olmayın." dedi.

'Yorgun ve korkmuş'

Göstericilerin, düşen askerlerin anıtının bulunduğu bölgeye araç park etmesinin yanı sıra, 1980'lerde bacaklarından birinin kesilmesinin ardından kanser araştırmaları için para toplamak için ülkenin dört bir yanına koşan, çok saygı duyulan, son Kanadalı atlet Terry Fox'un heykelini de karaladığında birçok Kanadalı sinirlendi.

Öte yandan, Ottawa sakinleri, protestocuların çoğunun araçlarını park ettiği şehir merkezinde sürekli korna çalma ve hareket kısıtlamalarından şikayet ederken, bazıları da sözlü tacize uğradıklarını ve sindirildiklerini söyledi.

"İnsanlar şehir merkezinde yaşıyor; Mazot dumanından ve kornanın çalmaktan bıktılar usandım. Çocukları uyuyamıyor. Korku içindeler," diyen Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, Pazartesi sabahı CBC News'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Ottawa'da 2015 yılından bu çok 100 binden fazla 100 binden fazla 100 binden fazla 100 bin

Watson, "İnsanların dışarıda maske taktıkları için korkutulduğu ve bağırıldığı birkaç durum yaşadık" dedi. "Bu mantıksız. Özgürlük için savaşmak için buraya gelme temaları bile - COVID-19 ile savaşmak için sahip olduğumuz bazı nadir araçlara karşı savaşılıyorsun."