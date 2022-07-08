ABD'li Üst Düzey General Mark Milley, Çinli Meslektaşıyla Görüştü

Pentagon, üst düzey ABD'li General Mark Milley'nin Çinli mevkidaşı Li Zuocheng ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Washington ile Pekin arasındaki "rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme" gereğini vurguladığını söyledi.

Perşembe günkü çağrı, Tayvan ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusundaki duruş da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler konusunda ABD ve Çin arasında artan gerilimin ortasında geldi .

"Gen. Milley sözcüsü yaptığı açıklamada, "Milley, rekabeti sorumlu bir şekilde yönetme ve açık iletişim hatlarını sürdürme ihtiyacını tartıştı" dedi.

"Gen. Milley, Halk Kurtuluş Ordusu'nun kriz iletişimini iyileştirme ve stratejik riski azaltma konusunda kapsamlı diyaloga girmesinin öneminin altını çizdi. Çağrı ayrıca bir dizi bölgesel ve küresel güvenlik sorununun verimli bir şekilde tartışılmasını da içeriyordu.”

Açıklamada, genelkurmay başkanlığını yürüten Milley'nin, Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki savunma şefleriyle "düzenli olarak iletişim kurduğu" belirtildi.

Mayıs ayı sonlarında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Çin'in “uluslararası düzen için en ciddi uzun vadeli meydan okuma” olduğunu ilan etti.

Birkaç gün önce Başkan Joe Biden, kendi kendini yöneten adaya Pekin tarafından saldırıya uğrarsa ABD'nin Tayvan'ın askeri olarak yardımına geleceğini söylediğinde Çin'in öfkesini çekmişti. O sırada Çin , ABD'nin “Çin'i kontrol altına almak için 'Tayvan kartını' kullandığı ve kendisinin yanacağı” konusunda uyardı.

Pekin, resmi adı Çin Cumhuriyeti olan Tayvan'ı bir eyalet olarak talep ediyor ve iki tarafı zorla birleştirmeyi de reddetmedi.

Washington'un Tayvan ile sıcak bağları var, ancak resmi olarak tek bir Çin olduğunu belirten ancak onu tanımlamayan bir “Tek Çin” politikası izliyor.

Biden'ın bu yılın başlarında Tayvan hakkındaki yorumlarına yanıt olarak, Milley de dahil olmak üzere Pentagon yetkilileri, ABD'nin konuyla ilgili politikasının değişmediğini vurguladı.

Geçen hafta, Milley BBC'ye Tayvan'a bir Çin saldırısının yakın olmadığını söyledi.

ABD'li general, "İsterler ya da etmezler, bu siyasi bir seçim, bu bir politika seçimi, bu Çinlilerin o sırada maliyet risk-faydayı nasıl gördüğüne bağlı olacak" dedi.

“Şu anda yakın bir şey olduğuna dair hiçbir belirti veya uyarı yok. Ama yine de çok, çok yakından izliyoruz.”