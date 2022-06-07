ABD'li Senatör, Ebu Akleh'in Öldürülmesiyle İlgili Soruşturma Çağrısında Bulundu

Üst düzey bir ABD senatörü, Başkan Joe Biden'in yönetimini, bir Cumhuriyetçi Parti politikacısından nadir bir hareketle geçen ay El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili “tam ve şeffaf bir soruşturma” için zorlamaya çağırdı.

Utah senatörü Mitt Romney Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bir mektup göndererek dışişleri bakanlığını Abu Akleh'in küresel öfke ve kınamaya neden olan öldürülmesinin hesabını vermeye çağırdı.

Gürcistan'dan Demokrat Senatör Jon Ossoff tarafından imzalanan mektupta, “Yönetimin tam ve şeffaf bir soruşturmanın tamamlanmasını ve Bayan Akleh'in ölümü için adaletin yerine getirilmesini sağlamasında ısrar ediyoruz” dedi.

Demokrat partinin ilerici kanadı, birçoğu ABD vatandaşı olan Abu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i işaret ederek, soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Ebu Akleh, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de İsrail güçleri tarafından 11 Mayıs'ta Cenin'in mülteci kampına yönelik bir İsrail baskını sırasında başından vuruldu. Al Jazeera, "soğukkanlılıkla öldürüldüğünü" söyledi.

El Cezire Medya Ağı, Filistinlilerin Sesi olarak bilinen Ebu Akleh'in öldürülmesine ilişkin hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep etmeye devam ediyor.

Cenazesinin olduğu gün, İsrail güçleri alayı bastı ve yas tutanları dövmeye başladı, tabutunu taşıyanların neredeyse tabutunu düşürmesine neden oldu ve küresel kınama çekti.

Mektup, 30 gün içinde “bu çabanın ilerleyişi hakkında ayrıntılı güncellemeler” talep etti. Çağrı, Biden'ın önümüzdeki ay İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.

Senatörlerin çağrıları, ABD'li milletvekillerinin konuyla ilgili baskısının altını çiziyor. Geçen ay, düzinelerce ABD'li yasa koyucu , FBI'ın Abu Akleh'in öldürülmesini soruşturmasını talep eden bir mektup imzaladı.

İsrail askeri savcısı, İsrail medyası ordunun bir ceza soruşturması başlatma planı olmadığını bildirmeden önce, orduyu derinlemesine bir soruşturma yürütmeye çağırdı.

Bu arada, ABD dışişleri bakanlığı cinayetle ilgili "kapsamlı ve şeffaf" bir soruşturma yapılması çağrılarını sürdürdü, ancak bağımsız bir soruşturma çağrısı yapmaktan vazgeçti.

Filistin Yönetimi (PA), geçen ay Ebu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın sonuçlarını, İsrail güçlerinin kıdemli muhabiri kasten vurup öldürdüğünü gösterdiğini söyleyerek açıkladı. Bulgular, haftalar önce açıklanan bir ön soruşturmanın sonuçlarını yineledi.

Cinayetle ilgili olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) de şikayette bulunan PA, İsrail yetkililerinin cinayet şüphelisi olarak kaldıkları için tarafsız bir soruşturma yürütmelerine güvenilemeyeceğini savunuyor.