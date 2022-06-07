Rus Lavrov, Sırbistan İçin 'Diplomatik Skandal' Ziyaretini İptal Etti

Analistlere göre, Avrupa'nın Rus dışişleri bakanına karşı, hava sahasının kapanması nedeniyle Belgrad ziyaretini iptal etmeye zorladığı son hamlesi , Sırbistan'ın dünya sahnesinde ne kadar izole olduğunu gösteriyor.

Sergey Lavrov'un iki günlük bir ziyaret için Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Pazartesi günü Belgrad'ı ziyaret etmesi planlanıyordu.

Ancak yolculuk, Sırbistan'ın tamamı NATO üyesi olan komşuları -Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan- hava sahasını onun uçağına kapatmasının ardından durduruldu.

Pazartesi günü çevrimiçi bir basın toplantısında Lavrov, “Düşünülemez bir şey oldu” dedi.

“Egemen bir devlet, dış politika yürütme hakkından yoksun bırakıldı. Sırbistan'ın Rusya yolundaki uluslararası faaliyetleri engellenmiştir."

Lavrov, uçuş yasağını tasarlamakla NATO'yu suçladı. Hareketin ABD liderliğindeki ittifakın asıl amacının Rusya'yı izole etmek olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Batı açısından bakıldığında, Sırbistan'ın ortaklarını seçme konusunda herhangi bir seçeneği, özgürlüğü olmamalı” dedi. "Batı, baskı uygulamak için her türlü temel yolu kullanacağını açıkça gösteriyor."

Siyaset bilimci Jasmin Mujanovic, El Cezire'ye Lavrov'un başarısız ziyaretinin “Sırbistan'ın bölge içinde ne kadar izole hale geldiğinin açık bir örneği” olduğunu söyledi.

“Toplantı gerçekleşmemiş olmasına rağmen, Vucic tarafından zaten duyuruldu ve yalnızca bölgesel NATO devletlerinin ortak eylemiyle önlendi. Mujanoviç, "Sırbistan için büyük bir fiyasko ve diplomatik skandal" dedi.

Lavrov ayrıca mevkidaşı Nikola Selakoviç ve Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfirije ile de görüşecekti.

Pazartesi akşamı Sırp yayın kuruluşu RTS'ye verdiği röportajda Vucic, "Uzun, çok uzun zamandır küçük bir ülkeye yönelik bu kadar histeri görmediğini" söyledi.

“Bu küçük ülkenin var olmasına izin verilmiyor. Histeri istediklerini gösterdi. Rusya'ya bir şey yapamayacaklarını görüyorlar ve iş öyle bir noktaya geliyor ki, küçük bir ülkeden de bunu çıkarıyorlar."

Resmi olarak AB üyeliği arayışına rağmen Sırbistan, Ukrayna'ya karşı savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden Belarus dışında tek Avrupa ülkesi.

Belgrad, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını kınarken, Batı'daki yetkililer Sırbistan'ı çitin üzerinde oturmakla suçladı .

Sırbistan'daki birçok kişi Rusya'yı yakın bir müttefik olarak görüyor. İki Ortodoks Hıristiyan ulus, kültürel bağların yanı sıra askeri ve ekonomik ortaklıkları paylaşıyor. BM'deki veto yetkisine sahip Rusya, Kosova anlaşmazlığında da Sırbistan'ı destekledi.

Berlin merkezli Demokratikleşme Politikası Konseyi'nin kıdemli üyesi Kurt Bassuener, Al Jazeera'ya olayın “Sırbistan'ın komşuları ve Batı ile ne kadar adım dışı olduğunu gösterdiğini” söyledi.

“Vucic'in Batı'nın ihtiyaçlarını karşılamaya o kadar alıştığını ve belki de bu onun olası algısını çarpıtacak kadar şımarttığını ve şöyle düşündü: 'Bağımsız, bağlantısız diplomasiyi yürütebilirim ve kimse bana meydan okuyamaz çünkü beni kaybetmekten korkuyorlar'” dedi Bassuener.