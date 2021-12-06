ABD'li Misyoner Grubu, Haiti'de Üç Rehinenin Daha Serbest Bırakıldığını Söyledi

Karayip ülkesine seyahatlerini organize eden ABD merkezli misyoner grup, Haiti'de bir çete tarafından kaçırılan üç rehinenin daha serbest bırakıldığını, 12 kişinin daha tutulduğunu söyledi.

Ohio merkezli Christian Aid Bakanlıkları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Dün gece üç rehinenin daha serbest bırakıldığı için Tanrı'ya şükrediyoruz" dedi. Serbest bırakılanlar güvende ve moralleri yerinde görünüyor” dedi.

Grup daha fazla ayrıntı vermedi ve serbest bırakılan kişilerin isimlerini ve hangi koşullar altında serbest bırakıldıkları hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi. Ekim ayında Haiti'de bir yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra on altı Amerikalı ve beşi çocuk bir Kanadalı kaçırıldı.

21 Kasım'da dini örgüt, kaçırılmalardan sorumlu çete ve Haiti'nin en güçlü suç gruplarından biri olan 400 Mawozo'nun ilk iki rehineyi serbest bıraktığını duyurdu.

Bir Anabaptist misyonlar örgütü olan Christian Aid Ministries, destekçilerinin Pazartesi'den Çarşamba'ya dua ve oruç günlerini “hâlâ tutuklu olanlar ve serbest bırakılanlar için aracılık etmek” için ayırmaları yönündeki talebini yineledi.

400 Mawozo çetesinin lideri, talepleri karşılanmadığı takdirde rehineleri öldürmekle tehdit etti. Yetkililer çetenin kişi başına 1 milyon dolar istediğini söylediler, ancak buna çocukların gruba dahil olup olmadığı hemen belli değil.

Kaçırma olayları, ekonomik sıkıntılar ve siyasi çalkantılar arasında son aylarda daha da kötüleşen Haiti'nin korkunç adam kaçırma sorununun altını çizen protestolara yol açtı. Haiti, 7 Temmuz'da Başkan Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın yanı sıra Ağustos ortasında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki bir deprem ve ciddi bir yakıt sıkıntısından kurtulmak için mücadele ediyor.

Haiti hükümeti ve polisi, akaryakıt dağıtım terminallerini bloke eden çeteleri kontrol etmekte zorlanıyor. Geçen ay ABD, vatandaşlarını derinleşen krizin ortasında Haiti'yi terk etmeye çağırdı.

Pazar günü, "Ti Lapli" olarak bilinen bir çete lideri, insanları, savaşan çeteler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Martissant topluluğundan geçmemeleri konusunda uyaran bir YouTube videosu yayınladı.

Çete lideri, “Güvensizlik arttı” dedi. “Marissant halkını yiyecek ve benzin stoklamaya davet ediyorum. Önümüzdeki birkaç gün zor olacak… Bizi yok etmeye çalışanlar karşısında kollarımızı kavuşturarak kalmayacağız.”