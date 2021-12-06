ABD'li Ekonomistler, 3 Yıl Boyunca Enflasyonu Besleyen Daha Yüksek Ücretler Görüyor

Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği (NABE) tarafından ankete katılan ekonomistlerden oluşan bir panelin, Eylül ayındaki son anketten bu yana enflasyon beklentilerini önemli ölçüde artırmasının ardından, yükselen fiyatlardan kısa vadeli bir rahatlama umut eden Amerikalılar Pazartesi günü bir doz hayal kırıklığı yaşadılar.

Ankete katılan 48 ekonomistin yaklaşık dörtte üçü - yüzde 71'i - Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon göstergesini - Kişisel Tüketim Harcamaları eksi gıda ve enerji - Fed'in yıldan yıla yüzde 2'lik hedef oranının “ikinci yarıya kadar” altına düşmediğini veya altına düşmediğini görüyor. MacroPolicy Perspectives LLC'nin kurucusu ve başkanı olan NABE başkan yardımcısı Julia Coronado, "2023 yılı veya sonrası" dedi.

Enflasyon beklentilerindeki uzun süreli artışın altında, rekora yakın sayıda iş ilanı sayesinde Amerikalıların emrettiği daha şişman maaşlar yatıyor.

Bloomberg'de kıdemli ABD ekonomisti olan anket başkanı Yelena Shulyatyeva, "Panelin üçte ikisi ücret artışlarının önümüzdeki üç yıl içinde enflasyonu yüksek tutacağını bekliyor" dedi.

Federal Rezerv, bu yılki enflasyon artışını, dünyanın dört bir yanındaki işletmelerin toplu olarak yeniden açılmasından kaynaklanan tedarik zinciri tıkanıklıklarının ve kıtlıklarının geçici bir sonucu olarak gördüğünden, fiyat baskılarını sınırlamak yerine toparlanma sırasında Amerikalıları işe geri döndürmeye öncelik veriyordu.

Ancak geçen hafta Kongre'ye verdiği ifadede, Fed başkanı Jerome Powell, Fed'in düşüncesinde bir değişimin başladığının sinyalini verdi. Powell, ABD'li milletvekillerine enflasyonu tanımlarken muhtemelen "geçici" kelimesini "emekli etme" zamanının geldiğini söyledi ve Fed'in uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olan tahvil alımlarını gevşetmesini hızlandırabileceğini söyledi.

Daha hızlı bir daralma, daha önce beklendiği gibi ikinci yarıdan ziyade, gelecek yılın ilk yarısında enflasyonu soğutan bir faiz oranı artışına zemin hazırlayabilir.

Fed'in önümüzdeki hafta yılın son iki günlük politika belirleme toplantısını yapması planlanıyor. ABD ekonomisi geçen ay hayal kırıklığı yaratan 210.000 istihdam eklese de, işgücü piyasasının tam bir toparlanma yolunda olduğuna dair sayısız işaret var.

Ülkenin işsizlik oranı, Şubat 2020'nin yüzde 3,5'lik oranıyla farkı daralttığı için geçen ay 0,4 yüzde puanı sağlıklı bir düşüşle yüzde 4,2'ye düştü. Daha da cesaret verici olanı, çalışan veya aktif olarak iş arayanların sayısını ölçen işgücüne katılım oranı yüzde 61,8'e yükselmesine rağmen geçen ay işsizlik oranının düşmesi. Bu, pandemi öncesi seviyesini yeniden yakalamaktan hala yüzde 1,5 puan çekiniyor.