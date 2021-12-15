ABD'li Milletvekilleri İsrail'in NSO'suna Yaptırım Çağrısında Bulundu

Bir grup ABD yasa koyucusu, İsrail casus yazılım firması NSO Group ve Birleşik Arap Emirlikleri siber güvenlik şirketi DarkMatter dahil olmak üzere, otoriter hükümetlerin insan hakları ihlallerinde bulunmasına yardımcı olduklarını söyledikleri dört şirkete yaptırım uygulanması için Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Salı günü geç saatlerde gönderilen ve Reuters haber ajansı tarafından görülen bir mektupta, yasa koyucular NSO, DarkMatter ve Avrupa çevrimiçi toplu gözetim şirketleri Nexa Technologies ve Trovicor'daki üst düzey yöneticilere yaptırım uygulanmasını istiyor.

Yasa koyucular, ABD'nin banka hesaplarını dondurarak ve ABD'ye seyahat etmeyi yasaklayarak insan hakları ihlallerini sağlamakla suçlananları cezalandırmasına izin veren Küresel Magnitsky Yasası uyarınca yaptırımlar istedi.

DarkMatter'a yorum için ulaşılamadı. Diğer üç şirket, Reuters'in taleplerine hemen yanıt vermedi.

Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve diğer 16 Demokrat yasa koyucu tarafından imzalanan mektupta, Reuters'in bu ay Uganda'daki Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına karşı NSO casus yazılımının kullanıldığını gösteren yakın tarihli bir makalesine atıfta bulunuldu.

Yasa koyucular, casus yazılım endüstrisinin ABD yatırımlarına ve bankalarına dayandığını söyledi. “Onları anlamlı bir şekilde cezalandırmak ve gözetim teknolojisi endüstrisine net bir sinyal göndermek için ABD hükümeti mali yaptırımlar uygulamalı” diye yazdılar.

Mektupta, şirketlerin “insan hakları aktivistlerinin ve gazetecilerin ortadan kaybolmasını, işkence edilmesini ve öldürülmesini” kolaylaştırdığı belirtiliyor.

Bir dizi medya raporu onları insan hakları ihlallerine bağladığından, gözetim firmaları Washington'dan giderek daha fazla inceleme alıyor.

Wyden, Reuters'e verdiği demeçte, "Bu gözetleme paralı askerleri, hizmetlerini uzun insan hakları ihlallerine sahip otoriter rejimlere sattı ve tiranlara geniş casusluk yetkileri verdi" dedi. Tahmin edilebileceği gibi, bu ülkeler gazetecileri ve insan hakları savunucularını tutuklamak, işkence yapmak ve öldürmek için gözetleme araçlarını kullandılar. Biden yönetiminin Amerikan dolarının musluğunu kapatma ve onları temelli olarak devre dışı bırakma şansı var.”

Kasım ayında Ticaret Departmanı, NSO'yu sözde Varlık Listesi'ne alarak ABD'li tedarikçilerin İsrailli casus yazılım üreticisine özel izin almadan yazılım veya hizmet satmasını yasakladı.

Bir dizi yasal zorluk da sektörü tehdit ediyor. Geçen hafta, önde gelen bir Suudi aktivist ve kar amacı gütmeyen Electronic Frontier Foundation, grubun telefonunu hacklediğini iddia ederek DarkMatter'a dava açtı.

Apple, Kasım ayında iPhone'larda yüklü yazılımlara girerek ABD yasalarını ihlal ettiğini söyleyerek NSO Group'a dava açmıştı.