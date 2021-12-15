ABD, Kongre Borç Limiti Artışını Onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, uzmanların ve yetkililerin ülke ekonomisi üzerinde feci bir etkisi olacağını söylediği bir borç temerrüdünü önlemek için harekete geçti.

Çarşamba gününün erken saatlerinde, Temsilciler Meclisi federal borç limitine 2,5 trilyon dolarlık bir artışı kabul etti. Bu, Senato'nun da önlemi geçirmesinden saatler sonra geldi, bu da hükümetin en az 2023'e kadar ne kadar borç alabileceğine ilişkin sınırların kaldırılması konusundaki bir sonraki hesaplaşmayı büyük olasılıkla engelliyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oylamalar öncesinde kürsüde yaptığı konuşmada, "Aptallık yok, borcun temerrüdü yok, başka bir resesyon riski yok: sorumlu yönetim bu son derece önemli konuda kazandı" dedi. "Amerikan halkı rahat nefes alabilir ve bir temerrüt olmayacağından emin olabilir."

Yasa her iki mecliste de parti çizgisinde kabul edildi ve Meclis'te sadece bir Cumhuriyetçi lehte oy kullandı. Yasanın Çarşamba günü Başkan Joe Biden tarafından imzalanması bekleniyor.

ABD'nin şu anda 29 trilyon dolar borcu var. Çarşamba günü onaylanan borçlanma üst sınırı 31,5 trilyon dolar olacak.

Geçit, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler arasında, yasa koyucuların borç sınırı artışının her odada basit bir çoğunlukla geçmesine izin veren ve Demokratların yasayı geçirmesine ve Cumhuriyetçilerin muhalefette kalmasına olanak tanıyan özel bir mekanizma oluşturduğunu gören 11 saatlik bir anlaşmanın ardından geldi.

80 yıl kadar önce, kanun koyucular ne kadar federal borcun tahakkuk edebileceği konusunda bir sınır getirdiler. Bu sınır, genellikle küçük bir tantana ile düzenli olarak kaldırılır.

Her iki taraf da, ABD'nin balonlaşan borcunu ele alması açısından çizgiyi aşağıya çeken borç tavanını yükseltmeyi politik olarak toksik olarak görse de, Cumhuriyetçilerin konuyu özellikle önümüzdeki dönemde Demokratik “fazla harcama” olarak adlandırdıkları şeye saldırmak için kullanmaları bekleniyor.

Washington merkezli bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Bipartisan Policy Center, ABD'nin 21 Aralık'tan sonra artık borçlarını ödeyemeyeceğini tahmin etmişti. Bu arada Hazine Bakanı Janet Yellen, son tarihi Çarşamba günü iş gününün başında belirledi.

Bir temerrütün tahmini altı milyon işe ve 15 trilyon dolarlık hanehalkı servetine mal olacağı ve ayrıca ipotek ve diğer borçlanma maliyetlerini artıracağı tahmin ediliyordu.

ABD, vergilendirme yoluyla topladığı paradan daha fazlasını harcadığı için kişi, kurum ve ülkeler tarafından satın alınabilen devlet tahvili olan Hazine bonoları ihraç ederek borçlanmaktadır.