ABD'li Eski Elçi: ABD'li Grupların Kanada'ya Müdahale Etmeyi Bırakması Gerekiyor

Amerika'nın eski bir Kanada büyükelçisi, binlerce kişi aşı zorunluluklarını ve COVID-19 kısıtlamalarını protesto ederken, ABD'deki grupların Ottawa'da pek çok kişi tarafından "işgal" olarak adlandırılan şeye müdahale etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Protestocular, pazar günü başkentte bir haftadır devam eden gösteriyle dayanışma gösterisi için ülkenin dört bir yanındaki kentlerde yüksek sesle mitingler düzenlemeye devam etti.

"Hiçbir koşulda ABD'deki herhangi bir grup Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir. Dönem. Tam durak," diyen Barack Obama yönetimindeki eski ABD büyükelçisi Bruce Heyman Cumartesi günü geç saatlerde bir tweet attı.

Kitlesel fonlama sitesi GoFundMe'nin Kanada'nın başkentinde COVID-19 önlemlerini protesto eden göstericiler tarafından toplanan milyonların büyük çoğunluğunu iade edeceğini veya hayır kurumlarına yönlendireceğini söylemesinin ardından, Florida Valisi Ron DeSantis gibi önde gelen ABD'li Cumhuriyetçiler şikayette bulundu.

DeSantis, "kamyoncuları desteklemek ve kendi seçtikleri nedenlere vermek için gönderilen 9 milyon dolarlık bağışlara el @gofundme için bir sahtekarlıktır." dedi.

Bakan, bu aldatıcı uygulamaları araştıracağını ve bağışçılara para iadesi yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ancak GoFundMe zaten fikrini değiştirmişti ve herkese geri ödeme yapacağını söylemişti. Şirket, yasadışı faaliyetler nedeniyle bu çabanın sitenin hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirlediği için organizatörlere ayrılan kaynağı kestiğini açıkladı.

Sözde Özgürlük Konvoyu, sınır ötesi kamyoncular için aşı gereksinimine karşı bir hareket olarak başlamasına karşın, halk sağlığı önlemlerine karşı bir toplanma noktasına dönüştü.

Protestocular Ottawa şehir merkezini bir haftadan uzun süredir kapatırken, bazı katılımcılar Konfederasyon veya Nazi bayrakları sallıyor ve bazıları Kanada hükümetini feshetmek istediklerini söylüyor.

Ontario Başbakanı Doug Ford protestoları işgal olarak nitelendirdi.

Komplo teorilerini benimseyen ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene de goFundMe'yi bu hareketten kınadı.

Kanada'nın en büyük kenti Toronto'da polis, şehir merkezinde barikatlar kurarak kamyon veya arabalardaki protestocuların beş büyük hastanenin yakınındaki eyalet meclisine yaklaşmasını engelledi. Polis daha sonra şehirdeki önemli bir kavşağı temizlemek için harekete geçti.

Binlercesi bu hafta sonu yine Ottawa'ya indi. Katılımcılar sosisli sandviçleri kavurdu ve brandaların altında unlu mamulleri doled, at sırtındaki iki adam ise biri eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek için bayrak taşıyan şehirde gezindi.

Eski ABD başkanı, "Kanada'yı delice COVID mandalarıyla yok eden aşırı solcu deli [Başbakan] Justin Trudeau'nun sert politikalarına" karşı kamyonculara destek verdi.

Ottawa sakinleri, hiçbir sonun görünmemesi korkusuyla kornaların durmadan parlamasına, trafiğin aksamasına ve tacize öfkeli.

Toronto'da birkaç yüz sağlık çalışanı ve destekçisi, kamyoncuların protestolarına karşı Toronto Üniversitesi'nden meclise yürüdü. Ellerinde "free-dumb" ve "N95 maskeleri" yazılı pankartlar tutuyorlardı.