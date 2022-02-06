Ukrayna Cephesinde Korku, Belirsizlik Hakim

34 yaşındaki Mikhailo Kulishov savaştan bıktı.

Manzara fotoğrafçılığına tutkusu olan nazik bir aile babası olan Kulishov, son yıllarda insanları Doğu Ukrayna'daki eski sanayi sitelerini keşfetmeye götürme konusunda uzmanlaşmış turizme kendini adamıştır. Ocak 2015'te kendisini sadece 40 km uzaklıktaki evinden çıkmaya zorlayan devam eden çatışmayı unutmaya çalıştı.

Kulishov, evlat edindiği Bakhmut kasabasındaki lüks bir restoranda, Donetsk bölgesindeki diğer etkinliklerin yanı sıra filarmoni müzik festivaline ev sahipliği yapan yerel bir tuz madenini anlatırken gusto ile konuştu.

Durakladı ve kendisine kurutulmuş meyve ve meyvelerle yapılan geleneksel bir içecek olan uzvar döktü. Sınırda ayrılıkçı bir çatışmaya rağmen, Donetsk bölgesinin geleceğinin parlak göründüğünü belirten Yetkili, ciddi bir tonda, ancak şimdi Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim arttıkça, tarihin tekerrür edebileceğini söyledi.

"Evimden ayrılmak zorunda kalma deneyimim zaten oldu." dedi. Eğer mermiler tekrar evinin yakınına inmeye başlarsa, ayrılmakta tereddüt etmez.

Kulishov, memleketi Horlivka'ya bağlıydı. Bu yüzden Rusya destekli ayrılıkçılar 30 Nisan 2014'te belediye binasına baskın yaparken bile, kendisini ve eşini durumun yakında sona ereceğine ikna etmeye çalıştı.

İlk başta, iyimserliği yerinde görünüyordu.

Ukrayna ordusu Temmuz 2014'te Horlivka'nın bazı bölgelerini yeniden ele geçirdi ve şehrin büyük bir kısmını kuşattı. Ancak ayrılıkçılar pozisyonlarını korudular ve Horlivka'nın kontrolünü ellerinde tuttular ve şehri aylarca süren acı çatışmalara çektiler.

Her geçen gün bombardıman daha da kötüleşti ve Kulishov, eşi ve küçük bebeklerini bodrumlarına sığınmaya zorladı. Bir BT uzmanı olarak uzaktan çalışmaya devam edebildi, ancak Ukrayna aynı yılın sonlarında isyancıların elindeki bölgeye bankacılık hizmetlerini askıya aldığında, ailesi için bebek bezi ve yiyecek satın almak için kazancını geri çekemedi.

Sonunda, kaçmaktan başka çareleri kalmadı. "O kadar çok hüzün ve acıma hissettim ki, şehrimi terk etmek istemedim", dedi. "Ama bu duyguları sağduyuyla karşılaştırdığınızda, neyi seçmeniz gerektiğini bilirsiniz."

Kulishov, Ukrayna'nın doğusunda devam eden ve 14 binden fazla insanın ölümüne neden olan çatışmalar ve 2014'te Kırım'ın ilhakı nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 1,5 milyon kişiden sadece biri.

Ukrayna'da yerlerinden edilenlerin çoğu gibi Kulishov da Bakhmut'a taşınmanın kalıcı olacağını hiç beklemiyordu.

Şimdi yerel turizm kurulu için çalışıyor ve Rayhorodok'un "piramitleri" adı verilen iki devasa tebeşir atığı yığını da dahil olmak üzere bölgenin jeolojik ilgi çekici noktalarında maceracı gezginlere rehberlik ediyor. "Burayı seviyorum. Burası yeni bir ev ve yaptığım şeyi çok seviyorum." dedi.

Ancak Rusya'nın son haftalarda Ukrayna sınırı boyunca 100.000'den fazla asker toplamasıyla, işgal korkusu tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Kulishov ve ailesi, yeniden taşınmak zorunda kalmanın gerçek olasılığıyla karşı karşıyadır. Yetkili, "Sorun çıkarsa, bu bölgede olacak." dedi. "Daha önce olduğu gibi hissediyorum, bu 'askeri kas oyunu' etrafımızda esnetiliyor."

Mevcut gerginliklerin ortasında, Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgelerinde yaşayan savaş yorgunu sakinler panikten yoksun görünüyor. Bunun yerine, yedi yıldan fazla bir süredir devam eden bir istila tehdidinden sonra, çoğu - en azından yüzeyde - son gerginlik turuna belirgin bir ilgisizlik geliştirdi. Ancak bu ilgisizliğin altında, insanların korkusu ve belirsizliği önümüzdeki haftalarda bölgeye ve yaşamlarına ne olacağı etrafında büyüyor.