ABD'li Cerrahlar Domuz Böbrek Naklini Bir İnsanda Test Ediyor

Alıcının beyin ölümü gerçekleşmiş, yani zaten iyileşme umudu olmayan yapay yaşam desteği alıyordu. Böbrek, organın vücut tarafından "yabancı" olarak tanınmasını ve reddedilmesini önlemek için genetiği değiştirilmiş bir domuzdan geldi. Çalışma henüz hakem denetiminden geçmedi veya yayınlanmadı, ancak bunun için planlar var.

Uzmanlar, bunun şimdiye kadar alandaki en gelişmiş deney olduğunu söylüyor. Şimdiye kadar insan olmayan primatlarda benzer testler yapıldı, ancak insanlarda yapılmadı. Yine de nakil için domuz kullanmak yeni bir fikir değil. Domuz kalp kapakçıkları zaten insanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ve boyutları söz konusu olduğunda organları insanlar için iyi bir eşleşmedir.

New York Üniversitesi Langone Health tıp merkezindeki iki saatlik operasyon sırasında, cerrahlar donör domuz böbreğini beyin ölümü gerçekleşen alıcının kan damarlarına bağlayarak, yerleştirildikten sonra normal bir şekilde çalışıp çalışmayacağını veya reddedilip reddedilmediğini kontrol etti.

Sonraki iki buçuk gün boyunca böbreği yakından izlediler, çok sayıda kontrol ve test yaptılar. Baş araştırmacı Dr Robert Montgomery BBC'nin World Tonight programına şunları söyledi: "Temelde insan böbrek nakli gibi işlev gören ve normal bir insan böbreğinin yapacağı her şey kadar uyumlu görünen bir böbrek gözlemledik.

"Normal bir şekilde çalıştı ve reddediliyor gibi görünmüyordu." Cerrahlar, böbrekle birlikte domuzun timus bezinin bir kısmını da naklettiler. Bu organın, domuz dokusuyla savaşabilecek herhangi bir başıboş bağışıklık hücresini temizleyerek uzun vadede insan vücudunun böbreği reddetmesini durdurmaya yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

Kendisi de bir kalp nakli alıcısı olan Dr Montgomery, çalışmalarının tartışmalı olduğunu kabul etmesine rağmen, bekleme listesindeki insanlar için daha fazla organ bulmaya acil bir ihtiyaç olduğunu söylüyor. "Birinin yaşaması için birinin ölmesi gerektiği şeklindeki geleneksel paradigma asla ayak uyduramayacak.

"Endişeyi kesinlikle anlıyorum ve şu anda nakil bekleyen hastaların yaklaşık %40'ının nakil almadan önce öldüğünü söyleyebilirim. "Domuzları besin kaynağı olarak kullanıyoruz, domuzları tıbbi amaçlar için kullanıyoruz - kapakçıklar için, ilaçlar için. Bence o kadar da farklı değil."

Hâlâ erken araştırma olduğunu ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi, ancak şunları ekledi: "Sanırım, bunu kliniğe taşımanın doğru olacağına dair bize yeni bir güven veriyor." Organ bağışçısı olmak isteyen alıcının ailesi, ameliyatın yapılmasına izin verdi. ABD düzenleyicisi FDA, bu tür araştırma kullanımı için genetiği değiştirilmiş domuz organlarının kullanımını onayladı. Dr Montgomery, on yıl içinde diğer domuz organlarının - kalp, akciğer ve karaciğer - nakil ihtiyacı olan insanlara verilebileceğine inanıyor.

İngiltere'de NHS için çalışan bir böbrek ve yoğun bakım doktoru olan Dr Maryam Khosravi şunları söyledi: "Hayvandan insana nakil, onlarca yıldır üzerinde çalıştığımız bir konu ve bu grubun bu adımı attığını görmek gerçekten ilginç. "

Etik konusunda şunları söyledi: "Yapabiliyor olmamız, yapmamız gerektiği anlamına gelmez. Bence toplumun bu soruları yanıtlaması gerekiyor." NHS Blood and Transplant sözcüsü, daha fazla insan bağışçısını eşleştirmenin şimdilik öncelik olmaya devam ettiğini söyledi: "Bu tür nakillerin günlük bir gerçeklik haline gelmesi için hala gidilecek bir yol var.

"Araştırmacılar ve klinisyenler nakil hastalarının şansını artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam ederken, hala herkesin organ bağışı kararını vermesine ve organ bağışı bir olasılık haline gelirse ailelerine ne yapmak istediklerini bilmelerine ihtiyacımız var."