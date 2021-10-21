Boston Celtics Yıldızı Enes Kanter Çin Yorumları Yüzünden Ateş Altında

Twitter'da yayınlanan bir videoda, Özgür Tibet hareketine desteğini de dile getirdi. Adı o zamandan beri Çin sosyal medya sitesi Weibo'dan engellendi ve Celtics oyunlarının akışının iptal edildiği bildirildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanter'i "dikkat çekmeye çalışmakla" suçladı.

O zamanki Houston Rockets genel müdürü Daryl Morey'in tweet'lerinin Çin'in yayıncısını NBA oyunlarını göstermeyi bırakmasına yönlendirmesinden iki yıl sonra geldi. Kanter, takipçilerine "Çin hükümetine mesajım özgür Tibet'tir" dedi. "Tibet Tibetlilere aittir."

Çin, uzak ve çoğunlukla Budist bir bölge olan Tibet'te uzun süredir kültürel ve dini özgürlüğü bastırmakla suçlanıyor. Hükümet suçlamaları reddediyor ve Tibet'in onun yönetimi altında önemli ölçüde geliştiğini söylüyor.

Kanter, videosuyla aynı gün, Avustralya merkezli Çinli muhalif karikatürist Badiucao tarafından tasarlanan "Özgür Tibet" ibaresiyle ayakkabılarını sergiledi. Onları New York Knicks maçında giymeyi planlamıştı ama oynamadı. Kanter'i oynamama kararının siyasi mesajıyla ilgili olup olmadığı belli değil.

Badiucao BBC'ye, Kanter'in bu projede işbirliği yapmak için haftalar önce kendisine ulaştığını söyledi. Karikatürist, "Tibet topluluğunu savunmak istediği konusunda çok net bir fikri var" dedi. Mahkemede kendisine bir dakika bile verilmemesi hayal kırıklığı yarattı” dedi. Gelecekteki Celtics maçları, Çin yayın uygulaması Tencent'te canlı yayın için uygun olarak listelenmiyor.

Celtics'in resmi sayfasında, bazı taraftarlar onun takımdan çıkarılmasını, bazıları ise özür dilemesini istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Kanter'in sözlerinin "çürütmeye değmeyeceğini" söyledi. "Tibet'in gelişimini ve ilerlemesini itibarsızlaştırmaya yönelik bu saldırıları asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Aktivizmiyle tanınan Kanter'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili açıklamaları nedeniyle Türk pasaportu hükümet tarafından kaldırıldı. 2019'da Türkiye'deki savcılar, Kanter'in 2016'daki başarısız darbe girişiminin arkasındaki silahlı gruplarla bağlantıları olduğu iddiasıyla uluslararası tutuklama emri çıkardı. Kanter iddiaları reddediyor.

NBA, en büyük pazarlarından birinde bir kez daha siyasi bir mayına bastı. Enes Kanter bir gecede Çin'in internetinden büyük ölçüde silindi, ancak Daryl Morey'in iki yıl önce bir sosyal medya fırtınası başlatan Hong Kong tweet'iyle karşılaştırıldığında, Çin'de Kanter'in yorumlarına yönelik tepkiler nispeten hafif kaldı.

Çin'deki pek çok NBA taraftarı, Kanter'in tam olarak ne söylediği hakkında çok az şey biliyor olabilir, sadece yetkilileri gücendirdiğinin farkına varıyor. Çin'deki bir NBA blog yazarı, Kanter'in yorumlarına değinmeden, oyuncunun "kendi yerini unuttuğunu" ve ABD'nin gözüne girmeye çalıştığını söylüyor. "O sadece bir basketbolcu... Top oynamaya odaklanmalı."

Bu tartışmanın büyük resmi şu ki, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları köşeyi dönünce, siyaset ve spor çarpışan bir yolda görünüyor. Aktivistler, ülkenin insan hakları sicili nedeniyle Pekin Olimpiyatlarının boykot edilmesi çağrısında bulunurken, Çin bu çağrıları defalarca "sporun siyasallaşması" olarak eleştirdi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin üst düzey bir üyesi geçtiğimiz günlerde, Çin hükümetini herhangi bir insan hakkı ihlalinden sorumlu tutmanın örgütün gücünün ötesinde olduğunu söyledi.