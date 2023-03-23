ABD’li Büyük Bankalardan First Republic Banka 30 Milyar Dolarlık Yardım

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ölçekli bankalarından First Republic Bank, büyük yerel bankaların sağlamış olduğu otuz milyar ABD dolarlık destekle bilançosunu kuvvetlendirdi ve sektördeki kaygıları hafifletti.

Amerika Birleşik Devletleri Bankacılık Sektöründe Önemli Dayanışma

Geride bıraktığımız günlerde Avrupa bankacılık sektöründeki problemler ve Credit Suisse'in alması gereken yardım ile piyasalarda yaşanmakta olan endişelerin sonrasında, Amerika Birleşik Devletleri'deki orta ölçekli bir banka olan First Republic Bank da mühim bir yardım paketi aldı. Bu yardım, bankacılık sektöründe yaşanmakta olan endişeleri hafifletmeyi hedefliyor.

Büyük Bankaların Bir Araya Gelmesiyle Sağlanan Destek

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) ve Amerika Birleşik Devletleri Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından yapılan açıklamada, First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan toplam olarak otuz milyar ABD dolarlık mevduat aldığı ifade edildi. Bu büyük bankalar arasında JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi mühim isimler yer almaktadır.

Yellen, Powell ve Dimon İş Birliği İle Kurtarma Planı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkanı Jerome Powell ve JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, orta ölçekli banka First Republic Bank'ın iflastan kurtulmasını sağlayacak bu paketi bir araya gelerek hazırladı. Destek paketi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankaları, yerel bankaya otuz milyar ABD doları yatırarak maddi şartların iyileşmesine katkıda bulundu.

Borsaların Yükselişi ve Devam Eden Şüpheler

Yardım paketinin açıklanmasıyla beraber yatırımcıların bankacılık sektörüne yönelik kaygıları hafifledi ve Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü yükselişle tamamladı. Asya borsaları da işlem gününde sıklıkla olumlu bir seyir izledi. Bununla beraber, Amerika Birleşik Devletleri'deki orta ölçekli 2 bankanın yaşadığı problemler sebebiyle küresel maddi krizin başlangıcında olduğu yönündeki endişeler henüz tam manasıyla ortadan kalkmamıştır. Yatırımcılar, krizin önüne geçilip geçilemediği konusunda hala şüpheler devam ediyor.

Credit Suisse'e de Yardım Sağlanmıştı

Sistemik öneme sahip küresel ölçekteki bankalar arasında bulunan İsviçre Cumhuriyetii Credit Suisse de, yatırımcıların endişelerini gidermek için daha önce merkez bankasından 54 milyar ABD dolarlık acil yardım almak mecburiyetinde kalmıştı. Bu yardım paketi, bankacılık sektöründeki kaygıları hafifletmeye yönelik bir adım olarak görülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ölçekli bankalarından First Republic Bank'a yapılan yardım, bankacılık sektöründe önemli bir dayanışmayı gösteriyor. Yine de, sektördeki endişelerin tam olarak giderildiği söylenemez. Özellikle küresel maddi krizin başlangıcına işaret eden belirtiler devam ettiği sürece, yatırımcıların şüpheleri de devam edebilir.