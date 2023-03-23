Emekli Aylığı Ve Bayram İkramiyesi İçin Bakan Bilgin’den Açıklama Geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli aylığı ve bayram ikramiyesi için alternatif maddelerin deneneceğini bildirdi. Bakan Vedat Bilgin emekli aylığı ve bayram ikramiyesi hakkında açıklama yaptı. Türkiye Emekliler Derneği ziyaretinde konuşan Bakan Vedat, emekli aylığı ve ikramiyeler hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Emekliler Derneği, bayram öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yukarıya çekilesini talep ediyor. Bunun yanı sıra emeklilerin talepleri arasında intibak sorunu da bulunuyor.

Bakan “Üzerinde Çalışıyoruz” Açıklaması

Bakan Bilgin Emekliler Derneği ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamada emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini arttırıcı alternatif modeller üzerine çalışmalar yapıldığını dile getirdi. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışmalarda EYT düzenlemesi kapsamına dâhil olan emeklileri kapsayacağını belirtti. Önerilerini Cumhurbaşkanına ileteceklerini ve olumlu bir sonuç alacağını ifade etti. Yapılacak çalışma ile emekliler rahat bir nefes alacak.

Bakan Bilgin’den Alternatif Çalışmalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözlerini şu şekilde devam etti. “5 500 liraya yükselen en düşük emekli aylığının bugünkü şartlarda yetersiz kalıyor. Aynı fikri bende taşıyorum. Bununla ilgili farklı alternatif çalışmalar yapıyoruz. En düşük emekli aylığında yükseltmeler yapmak için değişik modellerimiz mevcut. Ayrıca emekli ikramiyelerinde EYT düzenlemesi kapsamına dâhil olan emeklilerinde bu konuda faydalanmaları sağlanacak.

Yapılan bu çalışmalar deprem nedeni ile sekteye uğramış olabilir. En geç önümüzde günlerde konuyu Cumhurbaşkanına arz edeceğim. Emeklilerin beklediği olumlu sonucu ben de bekliyorum. Bir nebze olsun emeklilerin rahat nefes almasını sağlamak için gerekli çalışmaları tamamlamaya çalışıyoruz. Yapılacak bu çalışma ile emekliler hayatlarında ciddi anlamda bir rahatlama yaşayacaktır.” Sözleri ifade ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.