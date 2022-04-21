Rus ve Belaruslu Tenisçilerin Wimbledon'a Katılması Yasaklandı

All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ve Belarus'tan tenisçilerin bu yılki Wimbledon turnuvasında yarışmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yasaktan etkilenen önemli oyuncular arasında, yakın zamanda Tenis Profesyonelleri Birliği (ATP) sıralamasında bir numaraya ulaşan ABD Açık şampiyonu Daniil Medvedev; erkeklerde sekiz numaralı Andrey Rublev; 2021'de Wimbledon yarı finalisti olan ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) sıralamasında dördüncü sırada yer alan Aryna Sabalenka; Avustralya Açık'ı iki kez kazanan eski bir kadın bir numarası olan Belaruslu Victoria Azarenka; ve Anastasia Pavlyuchenkova, geçen yıl Fransa Açık ikincisi.

AELTC başkanı Ian Hewitt, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bunun etkilenen bireyler için zor olduğunu biliyoruz ve Rus rejiminin liderlerinin eylemleri için acı çekecekleri üzüntüyle karşılanıyor" dedi.

Tenis organizasyonunun, Birleşik Krallık hükümetinin rehberliğinde alınabilecek alternatif önlemleri "dikkatlice düşündüğünü" söyledi.

Hewitt, "Ancak Şampiyonaların yüksek profilli ortamı, sporun Rus rejimini ve kamu ve oyuncu (aile dahil) güvenliği konusundaki daha geniş endişelerimizi teşvik etmek için kullanılmasına izin vermemenin önemi göz önüne alındığında, başka herhangi bir temelde ilerlemenin uygun olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Tenisteki dört Grand Slam etkinliğinin en yüksek profilli etkinliği olan Wimbledon, bu yıl 27 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar sürecek.

Rus yetkililer, yasağın "kabul edilemez" olduğunu düşünerek yasak raporlarına öfkeyle tepki göstermişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Bir kez daha sporcuları siyasi önyargılara, siyasi entrikalara rehine haline getiriyorlar" dedi.

"Bu kabul edilemez. Rusya'nın çok güçlü bir tenis ülkesi olduğu, sporcularımızın dünya sıralamasının zirvesinde olduğu göz önüne alındığında, yarışmanın kendisi de onların elenmesinden zarar görecek."

Tenis yönetim organları, 24 Şubat'taki işgalin ardından Rusya ve Belarus'u uluslararası takım müsabakalarından men etmişti. Bununla birlikte, Rus ve Belaruslu oyuncuların turlarda yarışmalarına izin verildi, ancak ülkelerinin adı veya bayrağı altında değil.

Şu anda, Rus ve Belaruslu oyuncular hala Mayıs ayında başlayacak olan Fransa Açık'ta rekabet edebiliyorlar.

Rusya Tenis Federasyonu Başkanı Şamil Tarpisçev, ülkenin Sport Express gazetesine daha önce verdiği demeçte, "Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum ama değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

"[Rusya] Tenis Federasyonu zaten elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.

"Bunun hakkında konuşmak istemiyorum, ancak bu kararın sporculara karşı olduğunu söyleyeceğim ... Durum üzerinde çalışıyoruz, söyleyebileceğim tek şey bu."

Wimbledon, Almanya ve Japonya'dan oyuncuların yarışmasına izin verilmediği II. Dünya Savaşı'ndan bu yana sporcuların ülkelerden yasaklanmamasını yasaklamadı.

Çarşamba günkü duyurudan önce, Ukraynalı tenisçiler Elina Svitolina ve Marta Kostyuk, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası etkinliklere katılmasının yasaklanması çağrısında bulunan açıklamalar yaptı.

Uluslararası sporcu liderliğindeki baskı grubu Global Athlete, iki ülkeden oyuncuları yasaklamanın "kendilerini yarışmalardan çıkarma seçeneği olmayan bu sporcuları koruyacağını" söyledi.

"Bu sporcular ülkelerinin liderlerinden gelen emirlere uymak zorundalar" diye ekledi.

İngiltere Spor Bakanı Nigel Huddleston geçen ay yaptığı açıklamada, "Rus bayrağını dalgalandıran bir Rus sporcunun" Londra'da Wimbledon'ı kazanmasından memnun olmayacağını söylemişti.