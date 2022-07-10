Blinken, Çin'in Ukrayna Konusunda 'Rusya İle Uyumunu' Eleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini görüştüklerini ve Pekin'in Moskova ile uyumu konusundaki endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Her iki diplomat da Cumartesi günü beş saat süren yüz yüze görüşmelerini "samimi" olarak nitelendirdi ve görüşmelerinin Endonezya'nın Bali adasında G20 dışişleri bakanlarının toplantısına katılmalarından bir gün sonra gerçekleşti.

Blinken, "İlişkimizin karmaşıklığına rağmen, delegasyonlarımızın bugünkü tartışmaları yararlı, samimi ve yapıcı bulduğunu güvenle söyleyebilirim" dedi.

Blinken, “ÇHC'nin Rusya ile uyumundan endişe duyduğumuzu eyalet meclis üyesiyle tekrar paylaştım” dedi.

Blinken, Çin'in Birleşmiş Milletler'de Rusya'yı desteklediği ve "Rus propagandasını güçlendirdiği" için tarafsız davrandığını düşünmediğini söyledi.

“ABD ve Çin arasındaki ilişki, ülkelerimiz için olduğu kadar dünya için de son derece önemli. Bu ilişkiyi, bu rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmeye kararlıyız” dedi.

Görüşmeden sonra ABD'li bir yetkili, görüşmeler sırasında "her iki tarafın da geri durmadığını" söyledi.

Yetkili, "Farklılıklarımızın nerede olduğu konusunda çok açıktık ama toplantı aynı zamanda yapıcıydı çünkü açık sözlülüğe rağmen ton çok profesyoneldi" dedi.

Blinken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 13 Haziran'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile ortaklık kurma kararının arkasında olduğunu açıkça belirttiğini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre önce, ABD'li yetkililer Çin'in Rusya'ya ABD'nin uyguladığı sert yaptırımlardan kaçtığını veya ona askeri teçhizat sağladığını görmediklerini söylemelerine rağmen, Pekin ve Moskova “sınırsız” bir ortaklık ilan ettiler.

ABD'li yetkililer, Çin'in Moskova'nın Ukrayna ordusunu küçük düşürmek için "özel bir askeri operasyon" olarak adlandırdığı savaşa maddi destek sunması halinde yaptırımlar da dahil olmak üzere sonuçları konusunda uyardı. Kiev ve Batılı müttefikleri, işgalin sebepsiz bir toprak gaspı olduğunu söylediler.

Blinken ayrıca, ABD'nin Çin'in "Tayvan yakınlarındaki giderek daha fazla kışkırtıcı söylemi ve faaliyeti ile Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumanın hayati önemi" konusundaki endişelerini de vurguladı.

Ayrıca Tibet ve batı Sincan bölgesindeki azınlıklarla ilgili insan hakları endişelerini dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

'Diyalog yapıcıdır'

Çin dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada, iki tarafın ilişkileri geliştirmek için çalışma konusunda genel olarak anlaştıklarını, ancak aynı zamanda ABD'yi Çin'in siyasi sistemini "karalamak ve saldırmakla" suçlayarak Washington'a karşı bir dizi şikayeti de ortadan kaldırdığını söyledi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Wang'ın Sincan, Hong Kong ve Güney Çin Denizi ile ilgili bazı "hatalı ABD görüşlerini" reddettiğini söyledi.

Wang ayrıca ABD'yi Çin'den yapılan ithalat üzerindeki tarifeleri mümkün olan en kısa sürede kaldırmaya, ülkesinin içişlerine karışmayı bırakmaya ve insan hakları ve demokrasi adına çıkarlarına zarar vermekten kaçınmaya çağırdı.

Açıklamada, "Her iki taraf da bu diyaloğun karşılıklı anlayışı geliştirmeye, yanlış anlamaları ve yanlış değerlendirmeleri azaltmaya yardımcı olacak ve iki ülke arasında gelecekteki yüksek düzeyli alışverişler için koşulları biriktirecek olan sağlam ve yapıcı olduğuna inanıyor" dedi.

ABD'li yetkililer görüşmelerden önce, toplantının ABD-Çin ilişkilerini istikrarlı tutmayı ve istemeden çatışmaya girmelerini önlemeyi amaçladığını söyledi.