ABD'de Soyu Tükenmiş 23 Tür Açıklanacak

Nesli tükenmekte olan türler listesinden çıkarılanlar arasında, 1944'te Louisiana'da son kesin görüşüne sahip olan fildişi gagalı ağaçkakan, sarı göğüslü Bachman ötleğen ve Hawaii'ye özgü bir kuş olan Kauai O'o yer alıyor. Güneydoğu'da toplam 11 kuş, sekiz tatlı su midyesi, iki tür balık, Guam'dan bir yarasa ve Hawaii'den bir çiçek neslinin tükendiği ilan edilecek.

Büyük olasılıkla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 650 ABD türüne katılacaklar. Kar amacı gütmeyen koruma, Biyolojik Çeşitlilik Merkezi (CBD), yaptığı açıklamada, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin (USFWS) "türleri korumak için son derece yavaş" olduğunu söyledi.

2016 yılında yapılan bir araştırma, türlerin koruma almak için ortalama on yıldan fazla beklediğini buldu.

CBD, Guam geniş gagalı, küçük Mariana meyve yarasası ve güney meşe palamudu kabuğu, üzengi kabuğu ve yayla taraklı midye de dahil olmak üzere, listeleme sürecindeki bir gecikme sırasında bugünün listesindeki birkaç türün neslinin tükendiğini söylüyor. Örgüt, koruma için bekleyen en az 47 türün neslinin tükendiğini iddia ediyor.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nde kıdemli bir bilim adamı olan Tierra Curry, “Aciliyet eksikliği nedeniyle yüzlerce türü daha kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” dedi. "Tehlike Altındaki Türler Yasası, neslinin tükenmesini sona erdirmek için sahip olduğumuz en güçlü araçtır, ancak üzücü gerçek şu ki, listeleme çoğu tür için hala çok geç geliyor.

“ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi'nin, daha fazla neslin tükenmesini önlemek için türlerin korunması sürecinde reform yapması gerekiyor ve bunu yapmak için finansmana ihtiyacı var. Bürokratik gecikmelerin daha fazla yok oluşa neden olmasına izin veremeyiz.”

ABD FWS, 1973 Tehlike Altındaki Türler Yasası'nın, tehlike altındaki türleri ve bağımlı oldukları ekosistemleri korumayı ve iyileştirmeyi amaçladığını belirtti. Ancak ajans, Çarşamba günkü listeden çıkarmada önerilen türler için ESA korumalarının çok geç geldiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Deb Haaland, "İklim değişikliği ve doğal alan kaybının giderek daha fazla türü uçurumun eşiğine getirmesiyle birlikte, Amerika'nın vahşi yaşamını kurtarmak için proaktif, işbirlikçi ve yenilikçi çabaları artırmanın zamanı geldi" dedi.

Duyurular, bilim adamları, çevreciler ve meraklılar tarafından onlarca yıl boyunca türler arandıktan sonra geldi. Perşembe gününden itibaren halk, 60 gün içinde nihai yok olma kararı verilmeden önce türler hakkında sahip olabilecekleri daha fazla bilgi sağlama şansına sahip olacak.