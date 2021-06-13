Kırmızı Oda Dizisi için Şok Gelişme

TV8 ekranlarında her cuma akşamı yayınlanan dizi Kırmızı Oda bu hafta büyük hezimete uğradı.

İzleyicileri ile her hafta Cuma akşamları buluşan Kırmızı Oda dizisinin dün akşam yayınlanan 41.bölümünün reyting sonuçları görenleri hayrete düşürdü.

Önceki haftalarda AB ve ABC1 gruplarında birinci sırada yer alan dizi,dün akşam ise İtalya – Türkiye futbol maçı nedeni ile aynı performansı gösteremedi. Dizi büyük bir hezimet yaşadı…

Kırmızı Oda dizisinin reytingleri hiç bu kadar düşmemişti. Kırmızı Oda dizisinin,düşen reytingleri için akıllara iki sebep geldi.

Birincisi TV8 sahibi Acun Ilıcalı ile dizinin başrol oyuncularından olan Erkan Petekkaya arasında çıkan gerginlik dizinin reytinglerin düşmesine sebep vermiş olabileceği düşüncesi oldu.

İkinci neden ise, dün gece yayınlanan Türkiye İtalya maçına taraftarlar tarafından görülen büyük ilgi nedeni ile kırmızı oda dizisinin reytingleri düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Büyük olasılıkla futbol maçı nedeniyle adeta dizinin reytingleri birden düşüşe geçti.

Tüm dizlerde ortalamanın altında gerçekleşen reytingler sonucunda 41. bölümü yayınlanan Kırmızı Oda dizisi dün reyting sıralamasında 5. sırada yer alabildi. Ayrıca AB ve ABC1 gruplarında da ortalama oranlarda gerçekleşen reytingler sonucunda dizi Türkiye İtalya maçından sonra ikinci sıradaydı.

Diğer yandan, ekranlara geldiği günden beri izleyici tarafından büyük ilgi gören Kırmızı Oda’nın sezon finaline de yaklaşıldı.

Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu dizi, gerek senaryosu gerekse kadrosu ile dikkatleri üzerine topluyor. Önceki haftalarda AB ve ABC1 gruplarında birinci sırada yer alan dizi,dün akşam ise İtalya – Türkiye futbol maçı nedeni ile aynı performansı gösteremese de ilerleyen haftalarda eski formuna tekrar kavuşacağı tahmin ediliyor.

Dün akşam Sadi ile Miço’nun bir sahnesi vardı ki,izleyiciler tarafından çok beğenildi, sosyal medya kullanıcıları tarafından diziye binlerce yorum yağarken ekran başındaki izleyiciler 41. bölüm ile birlikte duygusal anlar yaşadı.

