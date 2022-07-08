ABD'de İşsizlik Başvuruları Geçen Hafta Ocak'tan Bu Yana En Yüksek Seviyeye Yükseldi

Geçen hafta daha fazla Amerikalı işsizlik yardımına başvurdu ve işten çıkarmalar düşük kalırken, taleplerin 230.000'i geçtiği ve neredeyse altı ay içinde en yüksek olduğu art arda beşinci hafta oldu.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Perşembe günü bildirdiğine göre, 2 Temmuz'da sona eren hafta için işsizlik yardımı başvuruları bir önceki haftaya göre 4.000 artarak 235.000'e yükseldi ve Ocak ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İlk kez başvurular genellikle işten çıkarma sayısı ile takip edilir. Haziran başına kadar, talepler Ocak ayından bu yana 220.000'i gölgede bırakmadı ve bu yıl genellikle 200.000'in altına düştü.

Haftadan haftaya oynaklığın bir kısmını dengeleyen talepler için dört haftalık ortalama, önceki haftaya göre 750 artarak 232.500'e yükseldi.

25 Haziran'da sona eren haftada işsizlik yardımı toplayan Amerikalıların toplam sayısı bir önceki haftaya göre 51.000 artarak 1.375.000'e yükseldi. Bu rakam aylardır 50 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor .

Çarşamba günü, Çalışma Bakanlığı, ABD'li işverenlerin, genel işçi talebinin güçlü kalmasına rağmen, ekonominin zayıfladığına dair işaretler arasında Mayıs ayında daha az iş ilanı verdiğini bildirdi.

İşverenler , Nisan ayında yaklaşık 11,7 milyon olan iş ilanı Mayıs sonunda 11,3 milyona geriledi. İş açıkları Mart ayında 11.9 milyona ulaştı ve bu, 20 yıldan daha eski kayıtlardaki en yüksek seviye. Her işsiz kişi için neredeyse iki iş ilanı var.

Rakamlar, pandemi sonrası ekonominin olağandışı doğasını yansıtıyor: Enflasyon, hane bütçelerini zorluyor, tüketicileri harcamaları geri çekmeye zorluyor ve büyüme zayıflıyor, ekonominin resesyona girebileceği korkularını artırıyor . Yine de şirketler hala işçi eklemek için çabalıyor. Özellikle seyahat ve eğlence ile ilgili hizmetlerde talep güçlü olmuştur.

Çalışma Bakanlığı, Mayıs ayı istihdam raporunu Cuma günü yayınlayacak ve analistler, işverenlerin 276.000'den fazla işi doldurmasını bekliyorlardı. Sağlıksız bir rakam olmasa da, bir yıldan fazla bir sürenin en düşük aylık rakamı olacak.

Son derece görünür bazı şirketler son zamanlarda işten çıkarmalar açıkladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin maaşlı işgücünün yaklaşık yüzde 10'unu veya toplam çalışan sayısının yüzde 3,5'ini kestiğini kabul etti.