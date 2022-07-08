Ukraynalı Askerler Ulusal Bayrak Dikmek İçin Yılan Adası'na İndi

Yetkililere göre, Ukrayna birlikleri, Rus kuvvetlerinin Karadeniz'deki stratejik adacıktan çekilmesinden bir hafta sonra Ukrayna bayrağını çektikleri Yılan Adası'na indi .

Ukrayna cumhurbaşkanının genelkurmay başkanı Andriy Yermak, Perşembe günü Telegram'da üç askerin büyük bir bayrak kaldırdığı bir video yayınladı. Güney Odesa bölgesindeki askeri yönetimin sözcüsü Serhiy Bratchuk da Telegram'da birkaç fotoğraf yayınladı.

Daha sonra Rusya savunma bakanlığı, bir Rus savaş uçağının belirsiz sayıda Ukrayna askerini vurduğunu ve öldürdüğünü söyledi.

“Saat 5 civarında, birkaç Ukraynalı asker bir motorlu tekneden adaya indi ve bayrakla fotoğraf çekti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine ait bir uçağın Snake Island'a yüksek hassasiyetli füzelerle derhal bir saldırı başlattığını ve bunun sonucunda Ukrayna askeri personelinin bir kısmının imha edildiğini söyledi.

Hesabın ayrıntıları bağımsız olarak doğrulanamadı.

Yılan Adası ya da Zmiinyi, Ukrayna sınır muhafızları, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinden sonra bir Rus savaş gemisinin teslim olma ültimatomunu kaba bir şekilde reddettiğinde , uluslararası üne kavuştu.

Perşembe günü çekilen bayrak, Odesa'nın askeri valisi Maxim Marchenko tarafından imzalandı ve şu yazıyı taşıyordu: “Unutmayın, 'Rus savaş gemisi' ada Ukrayna'ya aittir!!!”

Şubat ayında savaşın başlangıcında Rusya tarafından Ukrayna'dan ele geçirilen küçük ada, Ukrayna'nın ana Karadeniz limanı Odesa'ya yakın deniz yollarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir öneme sahip. ana tedarikçiler.

Rusya, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'dan tahıl gönderilmesine izin veren insani bir koridor açma girişimlerini engellemediğini göstermek için geçen hafta Yılan Adası'ndan "iyi niyet göstergesi" olarak çekildiğini söyledi.

Ukrayna, Rus güçlerini bir topçu ve füze saldırısından sonra sürdüğünü söyledi.